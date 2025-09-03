Seguridad
03 sep 2025 , 13:11

El Bloque de Seguridad se refuerza con drones en la lucha contra el crimen organizado

La Fuerza Aérea Ecuatoriana implementó el escuadrón de drones Rayo Justiciero. Los aparatos fueron diseñados y fabricados en Ecuador, en el Centro de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la FAE, ubicado en Ambato (Tungurahua).

   
  • El Bloque de Seguridad se refuerza con drones en la lucha contra el crimen organizado
    Un soldado opera un dron del escuadrón Rayo Justiciero. ( Cortesía del Ministerio de Defensa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Desde septiembre de este año, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) puso en operación al escuadrón de drones Rayo Justiciero, el cual opera directamente contra el narcotráfico y las mafias.

Estas aeronaves no tripuladas patrullan en las zonas más críticas. Detectan pistas clandestinas, controlan áreas de minería ilegal e identifican rutas empleadas por el crimen organizado. Tienen capacidad de cubrir grandes extensiones y transmitir información en tiempo real para el Bloque de Seguridad.

Estos drones fueron diseñados y fabricados en Ecuador, en el Centro de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la FAE, ubicado en Ambato. Allí, con procesos de ingeniería inversa, rediseño aerodinámico e integración de sistemas electrónicos y de telecomunicaciones, se elaboran planos, moldes y manuales que permiten construir las células en materiales compuestos.

Cuetan con vuelo autónomo con piloto automático, despegue y aterrizaje en terrenos sin pistas, visión nocturna e infrarroja, y transmisión de datos en tiempo real.

Le puede interesar: Capos criminales capturados: Alias Fito y otro cabecilla más fueron detenidos en menos de un día

Más de 1 120 misiones en territorio nacional

La Fuerza Aérea Ecuatoriana, con el Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales y el Ala de Combate Nro. 22 en Guayaquil, opera estos equipos aeroespaciales no tripulados (UAV), que cumplen misiones de vigilancia, reconocimiento, búsqueda y salvamento, mitigación de desastres naturales, comando y control de áreas estratégicas bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas, como la seguridad hidrocarburífera y la minería legal. De igual forma, se emplean en operaciones de apoyo interinstitucional para el control de la población y la protección de infraestructuras críticas.

Hasta la fecha, el escuadrón ha cumplido más de 1 120 misiones en territorio nacional durante el 2025, con operaciones destacadas en Manabí, Guayas, Esmeraldas y Tungurahua. En ellas, los drones han entregado información crucial para el levantamiento de inteligencia.

Esto ha permitido identificar actividades del crimen organizado transnacional, apoyar operaciones militares y reforzar la seguridad de instalaciones estratégicas.

Le puede interesar: Las joyas halladas en casa de alias Fito están valoradas en más de USD 500 mil

Temas
Crimen Organizado
drones
lucha
Bloque de Seguridad
refuerzan
contra
Fuerza Aérea Ecuatoriana
Ecuador
Noticias
Recomendadas