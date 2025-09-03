El Bloque de Seguridad se refuerza con drones en la lucha contra el crimen organizado

Desde septiembre de este año, la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fuerza-aerea-ecuatoriana target=_blank>Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)</a></b> puso en operación al escuadrón de drones <b>Rayo Justiciero</b>, el cual opera directamente contra el narcotráfico y las mafias. Estas aeronaves<b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/capturados-un-dia-fito-cabecilla-comdandos-frontera-ecuador-GB9571954 target=_blank></a></b>