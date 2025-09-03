El Bloque de Seguridad se refuerza con drones en la lucha contra el crimen organizado

Desde septiembre de este año, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) puso en operación al escuadrón de drones Rayo Justiciero, el cual opera directamente contra el narcotráfico y las mafias.

Estas aeronaves no tripuladas patrullan en las zonas más críticas. Detectan pistas clandestinas, controlan áreas de minería ilegal e identifican rutas empleadas por el crimen organizado. Tienen capacidad de cubrir grandes extensiones y transmitir información en tiempo real para el Bloque de Seguridad.

Estos drones fueron diseñados y fabricados en Ecuador, en el Centro de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de la FAE, ubicado en Ambato. Allí, con procesos de ingeniería inversa, rediseño aerodinámico e integración de sistemas electrónicos y de telecomunicaciones, se elaboran planos, moldes y manuales que permiten construir las células en materiales compuestos.

Cuetan con vuelo autónomo con piloto automático, despegue y aterrizaje en terrenos sin pistas, visión nocturna e infrarroja, y transmisión de datos en tiempo real.

Le puede interesar: Capos criminales capturados: Alias Fito y otro cabecilla más fueron detenidos en menos de un día