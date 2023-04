El Estado no tiene política pública clara para combatir la crisis carcelaria, señala penalista

Luego de la matanza de 12 reos en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, el pasado 14 de abril de 2023; la crisis carcelaria vuelve a ponerse sobre la mesa, pues las autoridades no han podido parar la violencia.

De hecho, semanas antes, en La Roca, la cárcel de máxima seguridad, tres internos fueron asesinados. Sobre ello, el abogado penalista, Julio César Cueva señaló en una entrevista con Contacto Directo que, "el problema es que el Estado no tiene una política pública clara (...) Lo que parece es que lo que se quiere es que se maten entre ellos para bajar el hacinamiento carcelario", asevera.

Bajo el análisis de Cueva pareciera que el Estado no sabe cómo controlar las cárceles. Por eso, al ser consultado sobre el incremento de guías penitenciarios, medida que el Gobierno busca aumentar, dice Cueva que "el problema no es la cantidad es la calidad", pues si los reos están mejor armados, pues no serviría de mucho tener más o menos guías sin equipamiento.

Sobre la expectativa que existe respecto al censo penitenciario ¿cómo controlar sin cifras de cuántos son y dónde están?, cuestiona Cueva, y agrega que es necesario un software para tener datos actualizados y que "permita saber quién entra y quién sale y no solamente un registro de nombre, alias, número de cédula, saber a qué grupos pertenecen porque lo que está claro que lo único organizado adentro es la delincuencia".

¿Cuál sería una solución viable? Cueva sugiere que se debería "tener una cárcel en que los pabellones sean completamente independientes unos a otros". Para el experto es necesario construir nuevas cárceles lo que costaría entre 400 a 600 millones de dólares.