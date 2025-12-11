Dos jueces provinciales, que conocen causas relacionadas con el asesinato de Fernando Villavicencio, denuncian amenazas e intimidación

<b>Dos jueces </b>de la <b>Corte Provincial de Justicia de Pichincha,</b> que conocen causas relacionadas con el <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/caso-magnicidio-jueza-patlova-guerra-separada-tribunal-asesinato-villavicencio-BH10359558 target=_blank>asesinato de Fernando Villavicencio</a></b>, han sufrido <b>intimidación</b> y <b>amenazas</b> desde hace un año cuando<b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/fiscalia-vinculacion-cabecillas-lobos-asesinato-fernando-villavicencio-JM10497385 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/xavier-jordan-enfrentara-nueva-investigacion-caso-magnicidio-fv-AC10476530 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>