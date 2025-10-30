Caso Magnicidio FV: la jueza Patlova Guerra es separada del Tribunal de Apelación que lleva el caso del asesinato de Fernando Villavicencio

La jueza Patlova Guerra fue separada del Tribunal de Apelación en el proceso por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Así se decidió en la audiencia para resolver la recusación realizada este jueves, 30 de octubre.

Los jueces provinciales Patricio Vaca y Wilson Lema consideraron que la imparcialidad de la jueza Guerra se ve comprometida debido a que fue alta funcionaria del Gobierno de Rafael Correa. Además, previamente falló a favor de militantes de la Revolución Ciudadana, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

