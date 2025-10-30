Seguridad
30 oct 2025 , 15:12

Caso Magnicidio FV: la jueza Patlova Guerra es separada del Tribunal de Apelación que lleva el caso del asesinato de Fernando Villavicencio

Los jueces provinciales Patricio Vaca y Wilson Lema consideraron que la imparcialidad de la jueza Guerra se ve comprometida por sus vínculos con el correísmo.

   
  • Caso Magnicidio FV: la jueza Patlova Guerra es separada del Tribunal de Apelación que lleva el caso del asesinato de Fernando Villavicencio
    Patlova Guerra fue separada del Tribunal de Apelación del caso Magnicidio FV.( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

La jueza Patlova Guerra fue separada del Tribunal de Apelación en el proceso por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Así se decidió en la audiencia para resolver la recusación realizada este jueves, 30 de octubre.

Los jueces provinciales Patricio Vaca y Wilson Lema consideraron que la imparcialidad de la jueza Guerra se ve comprometida debido a que fue alta funcionaria del Gobierno de Rafael Correa. Además, previamente falló a favor de militantes de la Revolución Ciudadana, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

Le puede interesar: José Serrano recibe negativa en un habeas corpus y seguirá en prisión en Estados Unidos

Las hijas de Fernando Villavicencio acusaron al tribunal de dilatar el proceso

La separación de Patlova Guerra llega tras una recusación de las hijas de Fernando Villavicencio, quienes la cuestionaron por tener vínculos con el correísmo.

Quote

“Ella fue felicitada públicamente por Rafael Correa, y entonces ahí tenemos un conflicto de intereses, porque primero, uno de los acusados es Ronny Aleaga, que es de la RC, de este mismo partido político, y también se ha mencionado a Rafael Correa como parte de esta estructura”.

También señalaron a los jueces de demorar la causa a propósito cuando pretendieron pasarla a la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado, pese a que el asesinato no es un delito que corresponda a esa unidad.

LEA: Prisión preventiva para José Serrano y Xavier Jordán

Presentaron una denuncia administrativa ante el Consejo de la Judicatura y pretenden que sean sancionados y destituidos.

El tribunal tiene en sus manos la apelación a la prisión dictada contra Xavier Jordán y el exministro José serrano.

Temas
Tribunal
apelación
recusación
Asesinato Fernando Villavicencio
Caso Magnicidio FV
Fernando Villavicencio
Ecuador
Noticias
Recomendadas