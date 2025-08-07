Dos delincuentes quedaron heridos de bala tras enfrentarse a policías en Guayaquil

Dos delincuentes quedaron heridos luego de una persecución policial, reportada a la 01:00 en el suroeste de Guayaquil este jueves 7 de agosto.

Los hombres, junto con otros dos sujetos, se movilizaban en un auto de color rojo y venían asaltando a lo largo de la calle 28 cuando los agentes se percataron del hecho, lo cual desató un enfrentamiento a bala.

La huida terminó en la intersección de las calles 29 y El Oro luego que el vehículo se chocara contra el parterre.

Los paramédicos llegaron a esa zona, atendieron a los hombres que tenían tiros en sus piernas y constataron que estaban estables.

Asímismo, los moradores mencionaron que los sospechosos también le habían robado una moto a una mujer que compraba en una farmacia.

Un grupo de policías desplegó un operativo en la zona para capturar a los otros dos ladrones, pero no hubo resultados.

A pesar de que los uniformados expusieron sus vidas en el cruce de balas, un policía ayudó a subir a un herido a la camilla para ser trasladado a un hospital.