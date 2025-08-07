Un ladrón fue abatido por un policía en el centro de Guayaquil

Un delincuente fue abatido en Pasaje Rosales y Manuel Galecio, pleno centro de Guayaquil, la noche del miércoles 6 de agosto.

Según la Policía, el sujeto había asaltado a los pasajeros de un bus a las 20:00, cuando un agente que circulaba en su moto se percató del robo y decidió actuar.

"Saca a relucir un un arma blanca intentando atentar en contra de la de la vida del compañero policial, motivo por el cual hace uso legítimo de su arma de fuego", dijo Jaime Lara, subjefe policial del distrito 9 de Octubre.

Los moradores de ese sector ,ubicado a pocos metros del Cementerio General, se alarmaron al ver la persecución y escuchar los disparos, por lo que buscaron refugio en sus hogares.

Los residentes también mencionaron que el abatido no vivía por esa zona, pero ya lo habían visto asaltando en los buses y a los peatones con un cuchillo.

Los perjudicados también se bajaron del autubús y llegaron hasta donde cayó abatido el sospechoso. Luego se movilizaron a la Fiscalía para poner la denuncia.

A las 23:00, el cadáver fue trasladado a la morgue. Los uniformados no pudieron identificarlo ya que no cargaba sus documentos.