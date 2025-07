Un hombre fue abatido por la policía en un polémico procedimiento en Guayaquil

Un hombre que conducía un carro tipo SUV fue abatido cerca de las 19:00 de este domingo 20 de julio por al menos 20 policías, en la cooperativa Florida 1, en el Guasmo Sur de Guayaquil. El hecho fue captado por al menos tres cámaras de videovigilancia y ha generado cuestionamientos por parte de familiares y vecinos, quienes no justifican el procedimiento policial pues la víctima no tenía antecedentes penales, "no se metía con nadie" y se dedicaba a la producción de eventos.

El fallecido fue identificado como Edison Antonio Díaz Rodríguez, de 44 años. Según su familia, era un empresario dedicado a la instalación de equipos de sonido y video, y no tenía vínculos con actividades delictivas. El padre de la víctima relató a Ecuavisa que su hijo era buscado por supuestamente haber arrollado a una persona, pero aseguró que el procedimiento policial fue desproporcionado.

En uno de los videos obtenidos por este medio, se observa que el vehículo era perseguido por decenas de uniformados. Conducía a una velocidad considerable y no se detenía. En otras dos grabaciones, se ve que el hombre finalmente detiene la marcha, pero inmediatamente es abatido por los policías. "Fueron más de 100 disparos. Estaba a 100 metros de su casa", aseguró una vecina.

Moradores del sector denunciaron además que los mismos policías habrían recogido restos de bala de la escena antes de la llegada de los peritos de Criminalística. El cuerpo fue trasladado a la morgue y el vehículo fue llevado en grúa al patio de retención de la Policía Judicial.

"Yo no pensaba que era mi hijo. Sonaba como camaretas", dijo su padre, quien anunció que tomará acciones legales contra la Policía por lo que considera un caso de uso excesivo de la fuerza.

Anoche, los agentes no dieron declaraciones a la prensa. Adelantaron, sin embargo, que en las próximas horas habrá un pronunciamiento oficial.

En el barrio donde residía Díaz hay consternación. Denuncian que la muerte del ciudadano fue provocada por un exceso policial.

