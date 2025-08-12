La policía capturó a un implicado en un doble asesinato en una urbanización de Daule

Un hombre implicado en un doble asesinato dentro de una urbanización de<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/doble-crimen-urbanizacion-daule-EK9914503 target=_blank>Daule</a></b>, en <b>Guayas</b>, fue detenido mientras viajaba en un bus interprovincial con destino a <b>Esmeraldas</b>. La Policía Nacional informó<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/video-violento-ataque-urbanizacion-la-aurora-daule-mataron-dos-hombres-EY9919363 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/operativo-sur-guayaquil-bloque-seguridad-policia-militares-XJ9209330 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/masacres-vinculadas-aurora-trinitaria-policia-DG9923353 target=_blank></a></b>