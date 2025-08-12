Seguridad
La policía capturó a un implicado en un doble asesinato en una urbanización de Daule

El sujeto iba en un bus hacia Esmeraldas. El hecho en el que está vinculado ocurrió la madrugada del sábado 9 de agosto en la urbanización Málaga II.

   
    El hombre sería integrante del grupo criminal Los Tiguerones.( Policía Nacional )
Un hombre implicado en un doble asesinato dentro de una urbanización de Daule, en Guayas, fue detenido mientras viajaba en un bus interprovincial con destino a Esmeraldas. La Policía Nacional informó este martes 12 de agosto que el sospechoso tenía una orden de captura vigente y que sería integrante del grupo criminal Los Tiguerones.

El hecho en el que está vinculado ocurrió la madrugada del sábado 9 de agosto en la urbanización Málaga II. Según datos preliminares, cerca de una decena de hombres armados llegó al lugar, intimidó al personal de seguridad en la garita de ingreso y se dirigió a una vivienda específica.

Lea también: Video muestra el violento ataque en una urbanización de La Aurora, en Daule, donde mataron a dos hombres

Una cámara de seguridad instalada en uno de los dormitorios registró el momento en que cinco atacantes, portando fusiles, dispararon contra una de las víctimas frente a una mujer que sostenía a un bebé y a un joven que se encontraba en el mismo espacio.

La segunda víctima fue un hombre que estaba en la planta baja de la casa. Ambos fallecidos, de 25 y 35 años, serían miembros de una organización criminal, de acuerdo con información policial.

Las investigaciones apuntan a que este ataque estaría relacionado con otros asesinatos cometidos un día después, el domingo, en el sur de Guayaquil. Por esos hechos, la Policía detuvo a 12 personas —entre ellas, un militar en servicio activo—, presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada Mafia 18. Ellos son investigados por delitos de delincuencia organizada vinculados con tráfico de armas y municiones, robo de vehículos y otros ilícitos.

Revise además: Los ataques armados en la Isla Trinitaria y Daule estarían conectados por un velorio

Tras la audiencia de formulación de cargos, un juez de Guayaquil dictó prisión preventiva para 11 de los procesados. El militar, en cambio, deberá cumplir arresto domiciliario mientras avanza el proceso judicial.

