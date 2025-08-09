Dos personas fueron asesinadas en una urbanización de Daule

Dos personas fueron asesinadas la madrugada de este sábado 9 de agosto en una vivienda de la urbanización Málaga II, en el cantón Daule, provincia del Guayas. Según información preliminar, los sicarios amedrentaron al personal de seguridad instalado en la garita y avanzaron hasta la casa de las víctimas. El doble crimen ocurrió cerca de las 02:30.

La administración de la urbanización informó que los asesinos robaron los celulares de los guardias y desconectaron el sistema de videovigilancia de la urbanización.

Agentes de la Dinased y Criminalística acudieron al sitio para recoger los cuerpos y levantar otros indicios. Las pericias continuaron hasta horas de la mañana.

Por otra parte, la misma administración denunció la falta de vehículos policiales para patrullar esta zona de Daule.

Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4 619 homicidios, la cifra más alta de la historia en un periodo de medio año, pese a los sucesivos estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa para combatir a las bandas del crimen organizado causantes de esta escalada de criminalidad sin precedentes.

Según las cifras presentadas el jueves 7 de agosto por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), los homicidios registrados en los primeros seis meses en Ecuador suponen un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3 143 asesinatos.