El director de la cárcel La Roca de Guayaquil sobrevivió a un atentado en su contra

El director de la cárcel La Roca de Guayaquil resultó ileso en un atentado ocurrido el miércoles 24 de septiembre, confirmó este viernes el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), ente encargado de las prisiones.

"El director del CPL (Centro de Privación de Libertad) Guayas N°4 se encuentra con vida y en buen estado de salud, gracias a que el vehículo blindado en el que se trasladaba evitó que el ataque cumpliera su objetivo", indicó el SNAI.

Apuntó que se trata de hechos "que forman parte de intentos de intimidación de grupos delincuenciales" y añadió que el director -cuyo nombre no han revelado por temas de seguridad- está colaborando con las autoridades en las investigaciones para dar con los responsables.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

El atentado contra el director de uno de los centros penitenciarios de Guayaquil ocurrió un día antes en que 17 presos fueron asesinados por otros reos en un cárcel de la provincia de Esmeraldas y cuatro días después de que otros 14 presos murieran en una riña entre reclusos, en una cárcel de El Oro.

Estos sucesos ocurrieron en momentos en que en Ecuador se desarrolla -de manera parcial y focalizada también este viernes en unas dos provincias-, un paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del precio del diésel, entre otros reclamos.

"Aprovechan el tema de la manifestación y calientan las cárceles. Financian a grupos delincuenciales para que suceda esto", dijo este viernes el ministro del Interior, John Reimberg sin referirse directamente a ninguna persona en particular.

El ministro cree que las protestas ya no son por el tema del diésel, sino que tienen un tinte político y que estarían involucrados grupos criminales, e incluso investigan si dos de los cerca de 100 detenidos hasta el momento, están relacionados con el grupo Tren de Aragua, originario de Venezuela, y al que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, catalogó como terroristas.