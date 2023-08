La mamá de Paola asegura que también hay agresiones sexuales perpetradas por los conserjes . "Por eso, debe haber seguimiento y controles en los centros educativos para que no siga sucediendo, que no haya más violadores".Le puede interesar: Observatorio vigilará que no se repita el caso Paola Guzmán Albarracín

El testimonio de Petita Albarracín:

"Ese diciembre del 2022 fue muy doloroso para mi familia porque Paola murió el 13 y el 24 del mismo mes falleció mi madre. Yo era madre soltera y subsistíamos de lo que vendía ropa. Tenía que salir adelante sola sin la ayuda de otras personas.

Lloraba mucho por las noches y lo hacía en silencio para que mi otra hija no me escuchara. La verdad es que sufría demasiado. No sé de donde saqué las fuerzas para resistir. Lo más complicado fue cuando realizaba los trámites para pedir justicia, pues no me tomaban en cuenta en las instituciones. No me hacían caso en la Dirección de Estudios, tampoco en los juzgados. Al parecer, en esas entidades no querían que siga luchando y solo buscaban que me canse. Esperaban que abandone el caso.

No lo niego, estuve a punto de hacerlo, pero el apoyo y la confianza de las abogadas del Cepam fue clave para salir adelante. Me dieron las fuerzas que necesitaba. Ya cansada de que en mi país no se hiciera justicia, tuve que acudir a organismos internacionales. En 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me escuchó.

