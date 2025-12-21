Seguridad
Cinco detenidos por el ataque armado en una picantería de Guayaquil ya quedaron en libertad

Un fiscal formuló cargos por tráfico de drogas a los cinco detenidos por la Policía tras el ataque armado en una picantería, porque les encontraron 16 gramos de marihuana. El juez dictó medidas cautelares a todos ellos.

   
    Imagen de agentes de Criminalística en los exteriores de una picanteria de Guayaquil, tras un ataque armado.( Televistazo )
Cinco personas que fueron detenidas por la Policía Nacional tras el ataque armado en una picantería del norte de Guayaquil, ocurrido la mañana de este sábado 20 de diciembre, ya están en libertad.

Los sospechosos fueron localizados cuando agentes hallaron el carro usado para trasladar a uno de los hombres baleados a una clínica privada, cuya muerte se confirmó al llegar ahí.

Al llegar al sitio, los uniformados son notificados por un guardia que tres ciudadanos querían sacar el auto de esa zona, por lo que los interceptan y observan que portaban dos pistolas.

Siguiendo con la línea investigativa, allanan una habitación donde estaba hospedado uno de los aprehendidos y encuentran a dos personas en posesión de 16 gramos de marihuana.

Asimismo, de acuerdo a Edison Palacios, jefe policial del distrito Modelo, allí encuentran las vestimentas que tenían puestas cuando ocurrió el hecho delictivo.

Según el acta de la audiencia de formulación de cargos, el abogado de los detenidos alegó que ellos tienen permiso para portar armas, por lo que no había delito.

El fiscal decide formular cargos por tráfico ilícito de sustancias catalogadas a sujetas de fiscalización, a mínima escala y solicitó que el juez dicte prohibición de salida del país y presentación periódica; y el juez acepta su pedido.

El ataque en Urdenor fue grabado por una cámara de seguridad. Los cinco detenidos son parte del entorno del hombre que fue el objetivo de los sicarios, que fue baleado mientras comía en una mesa.

Un acompañante de la persona atacada sacó un arma de fuego y trató de perseguir al asesino, sin embargo, el antisocial reaccionó y disparó de nuevo contra el negocio, así matando a un cliente que intentó huir del tiroteo.



