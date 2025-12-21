Cuatro personas fueron asesinadas dentro de un vehículo en Santo Domingo

<b>Tres hombres y una mujer <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/masacres-ecuador-violencia-disputa-bandas-victimas-HG10342252 target=_blank>fueron asesinadas</a> la madrugada de este domingo 21 de diciembre </b>en Santo Domingo de Los Tsáchilas. <b>De acuerdo a información recopilada por la Policía Nacional</b>, el grupo de<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/masacres-duran-guayaquil-pobreza-KC10565609 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/madrugada-terror-esmeraldas-incendio-vehiculos-CN10590354 target=_blank></a></b>