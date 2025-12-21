Seguridad
21 dic 2025 , 14:24

Cuatro personas fueron asesinadas dentro de un vehículo en Santo Domingo

La masacre se produjo la madrugada de este domingo 21 de diciembre. Los tres hombres y una mujer estaban regresando de un evento, cuando fueron acribillados.

   
    Imagen del carro donde fueron asesinadas cuatro personas.( Televistazo )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Tres hombres y una mujer fueron asesinadas la madrugada de este domingo 21 de diciembre en Santo Domingo de Los Tsáchilas.

De acuerdo a información recopilada por la Policía Nacional, el grupo de personas regresaba de un evento, y que a la altura del kilómetro 8 de la vía a Quito, los ocupantes de otro automotor los interceptaron y acribillaron.

Así, los cuerpos de las víctimas quedaron dentro del auto, al costado de la carretera. La mujer fallecida estaba embarazada

Agentes están investigando las causas de esta masacre. Dos de los hombres baleados tienen antecedentes penales por tráfico de drogas.

Ecuador está experimentando su año más violento de la historia, con 8 393 crímenes registrados hasta noviembre de 2025. El anterior año con más muertes violentas fue 2023, que terminó con 8 2487 asesinatos.

