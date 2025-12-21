Madrugada de terror en Esmeraldas: Seis autos fueron incendiados en cinco sectores

La violencia volvió a golpear las calles de Esmeraldas durante la madrugada de este domingo 21 de diciembre de 2025. En el lapso de una hora, al menos seis vehículos fueron incendiados en distintos puntos de la ciudad.

Según reportes de unidades especializadas de la Policía Nacional de la Subzona Esmeraldas, los incidentes ocurrieron entre las 02:30 y las 03:30, obligando a los agentes a abandonar los operativos de control para atender la emergencia.

La ola de incendios comenzó a las 02:30 en el barrio San Martín de Porres Bajo, donde, según alertas del ECU911, un taxi de una cooperativa fue consumido por las llamas. Apenas quince minutos después, a las 02:45, se reportó el incendio de una buseta blanca en la calle Los Almendros, en el barrio Propicia 2, cerca del recinto ferial.

La situación escaló a las 02:55 en el barrio Casa Bonita, al sur de la urbe, donde dos automotores fueron atacados. Testigos relataron a los agentes que sujetos desconocidos, vestidos de negro, llegaron al sitio con una caneca de combustible. Además de prender fuego, realizaron disparos contra el domicilio donde estaba estacionado uno de los carros.

La ofensiva continuó a las 03:00 en el barrio La Guacharaca, en las calles El Oro y Paraíso, y culminó alrededor de las 03:30 con un último reporte en el barrio Nuevos Horizontes.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron rápidamente para evitar que el fuego contaminara viviendas aledañas. Gracias a su intervención y a la reacción de algunos propietarios, varios vehículos resultaron solo parcialmente afectados.

El 29 de diciembre de 2023 se produjo una serie de atentados similares, con ocho vehículos incinerados y cinco muertos tras ataques armados.