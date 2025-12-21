Madrugada de terror en Esmeraldas: Seis autos fueron incendiados en cinco sectores

La<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/esmeraldas-ataques-armados-cinco-fallecidos-tres-heridos-DC6554603 target=_blank>violencia volvió a golpear </a>las calles de Esmeraldas</b> durante la madrugada de este domingo 21 de diciembre de 2025. En el lapso de una hora, al menos seis vehículos fueron incendiados en distintos <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/cabecilla-tiguerones-capturado-medellin-colombia-NC10476319 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ecuador-cuarto-pais-con-mayor-violencia-mundo-LC10472854 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>