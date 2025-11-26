Un cabecilla de Los Tiguerones fue capturado en Medellín, Colombia

Marlon Andrés Valencia Espinoza, uno de los principales cabecillas de la banda delincuencial transnacional Los Tiguerones, fue capturado en la ciudad colombiana de Medellín.

John Reimberg, ministro del Interior, indicó que el hombre era considerado como un objetivo de alto valor y que se encontraba prófugo de la justicia desde mayo de 2022, cuando evadió la cárcel de Santo Domingo.

"Es requerido por la justicia ecuatoriana por una pena de encarcelamiento de 25 años por robo calificado, tentativa de asesinato e ingresar artículos prohibidos al centro penitenciario donde se encontraba recluido", mencionó la autoridad.

La Policía Nacional de Ecuador indicó que Marlon Valencia se volvió más relevante en Los Tiguerones tras la captura de alias Negro Willy y utilizaba una identidad falsa para evadir los controles migratorios. Usaba el nombre de Ezequiel David Ángulos Reascos.

En el instante que fue capturado, Valencia tenía un arma de fuego, 80 municiones y cuatro celulares.

El detenido permanece a órdenes de la autoridades colombianas, mientras se coordinan los procesos correspondientes para su traslado al país.