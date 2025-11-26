El presidente de una cooperativa de taxis informal de Durán fue asesinado cuando esperaba una carrera

Junto al carro, que era su herramienta de trabajo, quedó el cuerpo de un taxista informal luego de ser asesinado a tiros ayer en el cantón Durán.

El ataque se registró al mediodía, en los exteriores de un centro comerciales en la avenida Nicolás Lapentti.

Según testigos, el hombre, que era el presidente de una cooperativa de taxis informales, esperaba una carrera - como todos los días- cuando los sicarios llegaron en un vehículo y le dispararon a quemarropa.

Las personas que circulaban por la zona. Quedaron desconcertados por el ataque armado ocurrido a plena luz del día. Cuando los trabajadoressalían para almorzar y los estudiantes se dirigían a sus hogares.

La Policía llegó al lugar para recabar información sobre este nuevo hecho violento, y en medio del procedimiento policial, los agentesinterceptaron a cuatro sujetos a bordo de un carro en otro sector del cantón.

Moradores aseguraron que se trataba de los sicarios, pero lasautoridades dijeron que las investigaciones determinaran si existe o no una relación con el asesinato del taxista.

Testigos también mencionaron que podría tratarse de un caso de extorsión. Christian Rueda, subcomandante del distrito Durán, indicó que se desconoce la causa del ataque, pero reconoció que, por las festividades proximas, los casos de extorisón son más frecuentes.

En la última semana se han registrado más de 10 asesinatos en el cantón Durán. Uno de los últimos ataques dejó un menor de cinco años fallecido en la cooperativa María Piedad, el pasado 20 de noviembre.