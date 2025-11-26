El presidente de una cooperativa de taxis informal de Durán fue asesinado cuando esperaba una carrera

Junto al carro, que era su herramienta de trabajo<b>, quedó el cuerpo de un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/taxista-asesinado-tras-asalto-sur-guayaquil-MC10305328 target=_blank>taxista informal luego de ser asesinado </a>a tiros ayer </b>en el cantón Durán. El ataque se registró al mediodía, en los exteriores de <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/taxista-asaltado-comite-del-pueblo-quito-CC10473463 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ecuador-cuarto-pais-con-mayor-violencia-mundo-LC10472854 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>