Un taxista fue asesinado tras ser asaltado, en el sur de Guayaquil

En la cooperativa Frank Molina del Guasmo Sur de Guayaquil, familiares y vecinos velaron los restos de Juan Carlos Rodríguez, de 52 años, quien se dedicaba al transporte informal.

La madrugada del domingo salió de su vivienda para realizar una carrera, pero en el camino fue interceptado por dos hombres en moto que lo despojaron de sus pertenencias.

Pocos segundos después, los mismos individuos regresaron y le dispararon en al menos siete ocasiones con un arma de 9 milímetros, provocándole la muerte inmediata.

Ahora la Policía revisa las cámaras de seguridad de la zona para determinar la ruta de escape de los atacantes.

De acuerdo con el parte preliminar, los delincuentes huyeron con varias de las pertenencias de la victima, incluido su teléfono celular.

En medio del dolor, familiares y allegados se concentraron en su vivienda para despedirlo y exigir justicia por este crimen.

Su esposa, dos hijos y dos nietos ahora enfrentan la pérdida de un ser querido, a quien describen como un hombre trabajador y solidario.