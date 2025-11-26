"Me dijeron que no tenían problema en matarme": taxista fue asaltado en el Comité del Pueblo, en Quito

Un taxista se salvó de morir en manos de tres delincuentes, quienes haciéndose pasar como usuarios intentaron robarle sus pertenencias en el Comité del Pueblo, norte de Quito. Los asaltantes lo llevaron hasta un sector desolado donde lo atacaron. "Me llevaron hasta el Comité del Pueblo, me pusieron cuchillos en el cuello y la espalda. Me robaron el celular, las llaves del carro, dinero. Me amenazaron de muerte, que ellos recién habían salido de la cárcel y que no tienen ningún problema en matarme", contó la víctima. LEA: Quito: sospechoso del femicidio de la modelo cuencana María Fernanda López fue llamado a juicio

Un detenido tiene antecedentes por homicidio

Afortunadamente, un grupo de motorizados de la Policía que pasaba por el lugar se percató del hecho, por lo que inmediatamente montaron una persecución a los delincuentes, siendo capturados a los pocos minutos. En su poder encontraron un cuchillo y dos celulares. "Dos no tienen antecedentes. Uno sí, por homicidio en 2024", indicó Byron Flores, jefe de operaciones de la Policía del Distrito Eugenio Espejo. LEA: Video capta cómo ladrones aprovechan el tráfico para robar en la avenida Occidental

Taxista los denunciará por intento de asesinato