Seguridad
25 nov 2025 , 20:42

Quito: sospechoso del femicidio de la modelo cuencana María Fernanda López fue llamado a juicio

La Fiscalía presentó 57 elementos de convicción. Uno es la pericia de ADN, practicada a los restos biológicos encontrados bajo las uñas de la víctima. Estos -dijo la fiscal a cargo del caso- corresponderían al perfil genético del agresor.

   
    Momento en el que el sospechoso fue detenido por la Policía Nacional.( Policía Nacional. )
José D. fue llamado a juicio como presunto autor directo del femicidio del que fue víctima la modelo cuencana María Fernanda López, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 2 de mayo de 2025 en un inmueble ubicado en el barrio San Marcos, en el Centro Histórico de Quito.

Lo informó la Fiscalía este martes 25 de noviembre. Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal especializada en Violencia de Género de Pichincha presentó el dictamen acusatorio y el anuncio de pruebas que presentará en el juzgamiento.

Pidió a la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia que conoció la causa que se ratifique la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre José D. desde el 16 de junio de 2025 y fue acogida favorablemente.

Elementos de convicción

La juzgadora también escuchó los 57 elementos de convicción de Fiscalía. Uno es la pericia de ADN, practicada a los restos biológicos encontrados bajo las uñas de María Fernanda L. Estos -dijo la investigadora- "corresponderían al perfil genético del agresor, lo que hace presumir que María Fernanda López se defendió mientras era atacada".

También el informe de autopsia médico-legal. La pericia concluyó que la causa de la muerte fue una asfixia por estrangulación. María Fernanda López. y José D. habrían mantenido una discusión que, presuntamente, derivó en el deceso de la modelo.

Con esos elementos, la jueza dictó el auto de llamamiento a juicio contra el procesado.

