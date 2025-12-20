Un ataque armado deja al menos un hombre asesinado en una picantería en el norte de Guayaquil

La mañana de este sábado 20 de diciembre, un<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/masacres-ecuador-violencia-disputa-bandas-victimas-HG10342252 target=_blank> ataque armado</a></b> sacudió la ciudadela Urdenor, al norte de Guayaquil. Ocurrió en el interior de una picantería<b>, cuando a las 10:10 un sujeto armado disparó</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/guisella-fernandez-mario-pineida-PD10579327 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/guayaquil-cifra-muertes-violentas-2025-LM10493008 target=_blank></a></b> <b></b>