Un ataque armado deja al menos un hombre asesinado en una picantería en el norte de Guayaquil

La mañana de este sábado 20 de diciembre, un ataque armado sacudió la ciudadela Urdenor, al norte de Guayaquil.

Ocurrió en el interior de una picantería, cuando a las 10:10 un sujeto armado disparó directamente contra uno de los comensales que se encontraba al interior del local.

La Policía Nacional confirmó la muerte de una persona, aunque el video de las cámaras de seguridad muestra que son dos los hombres que caen víctimas de la balas.

El primero es el hombre que fue el objetivo de los sicarios. Un acompañante de la persona atacada sacó un arma de fuego y trató de perseguir al asesino, sin embargo, el antisocial reaccionó y disparó de nuevo contra el negocio, hiriendo a un cliente que intentó huir del tiroteo, quien quedó inmóvil en el sitio.

Hasta el 30 de noviembre, Guayaquil registró 2 322 asesinatos, cuando en todo 2024 el Puerto Principal tuvo 1 967 crímenes. Ecuador vive su año más violento de la historia.