18 presuntos miembros del grupo criminal peruano Pulpos de Trujillo son detenidos en Zamora Chinchipe

"Este grupo delictivo estaría vinculado a las cinco muertes registradas el pasado 11 de septiembre en el sector Chinapintza ; actividades ilícitas como extorsiones, amenazas violentas y disputas por el control de la minería ilegal en los sectores de Chinapintza y Conguime", detalló el Ejército en sus cuentas en redes sociales.

Entre los detenidos en el sector de Conguime Bajo , perteneciente al cantón Paquisha , figuran 13 ciudadanos peruanos, dos venezolanos, dos ecuatorianos y un colombiano.

El Ejército ecuatoriano informó este sábado 13 de septiembre de la detención de 18 personas de cuatro nacionalidades, presuntos integrantes del grupo criminal peruano Pulpos de Trujillo , en una operación realizada en coordinación con la Policía Nacional en la provincia de Zamora Chinchipe .

Entre los detenidos en el sector de Conguime Bajo, perteneciente al cantón Paquisha, figuran 16 extranjeros.

Entre los detenidos en el sector de Conguime Bajo, perteneciente al cantón Paquisha, figuran 16 extranjeros. ( )

Este viernes, las autoridades ecuatorianas informaron de la captura de Willy Antich, alias Willy, un peruano identificado como cabecilla de una célula de los Pulpos de Trujillo, que opera tanto en Perú y Ecuador.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el conflicto armado interno contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar terroristas.

Con 4 619 homicidios entre enero y junio pasados en todo el país, Ecuador registró el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior.

Revise además: Zamora Chinchipe: un sujeto que intentó matar a un hombre quedó libre por disposición de un juez

La nueva fase en la guerra contra el narcoterrorismo anunciada el pasado miércoles por el Gobierno se desarrollará en tres ejes: control territorial y ofensiva directa; fortalecimiento de la inteligencia y operaciones especiales; y neutralización y eliminación de objetivos.

Aunque la nueva estrategia militar contiene componentes reservados, el Ministerio de Defensa señaló que los esfuerzos se concentrarán en las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Zamora Chinchipe y Morona Santiago.