10 sep 2025 , 17:09

Un militar es acusado de violar a un conscripto de 18 años, en Zamora Chinchipe

La Jueza que conoció el caso dictó orden de prisión preventiva contra el militar.

   
    Imagen referencial para graficar a personal militar.( API )
El cabo primero de infantería Alex Marcelo A. G. es acusado de la violación a un conscripto de 18 años de edad dentro del Batallón de Selva N° 17 Zumba, provincia de Zamora Chinchipe.

La Fiscalía contó el caso este miércoles 10 de septiembre del 2025. El militar habría quitado al joven una cadena que le obsequiaron sus padres, porque el uso de joyas estaba prohibido dentro del Batallón.

Sin embargo, la cadena tenía un gran valor sentimental para el joven. Fiscalía señala que de esto se habría aprovechado el conscripto, "quien presuntamente le indicó que, si quería recuperarla, debía mantener un encuentro sexual con él".

Tras la presunta agresión sexual, el conscripto informó a su superior sobre lo sucedido. El uniformado dio aviso a la Policía.

Entre los indicios presentados por el fiscal de turno en la audiencia de formulación de cargos consta "un examen médico-legal proctológico, que confirmó la existencia de signos de violencia recientes que serían producto de una violación".

La Jueza que conoció el caso dictó orden de prisión preventiva contra el militar.

