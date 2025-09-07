146 militares ecuatorianos han sido investigados por nexos con el crimen organizado y otros delitos desde 2018

Cada vez son más frecuentes los casos de militares detenidos e investigados por sus vínculos con el crimen organizado u otros delitos. En la última semana se reportaron dos hechos preocupantes que pusieron en jaque a las instituciones de seguridad y la ciudadanía.

El pasado 3 de septiembre, 16 uniformados en servicio activo del Ejército y ocho civiles fueron apresados dentro de una investigación por presunta "venta y fuga de información desde la unidad militar de la jurisdicción" en Loja que beneficiaba al tráfico de combustibles como parte del caso Estrella Verde, según informó la Fuerza Terrestre en un comunicado publicado en X. Se ejecutaron 33 allanamientos en viviendas y al interior de instalaciones militares.

Los investigan por presunta asociación ilícita porque supuestamente abrieron rutas ilegales, entre Ecuador y Perú, para el contrabando de mercancías. En la audiencia, del pasado 5 de septiembre de 2025, un juez los dejó en libertad con medidas cautelares. Deben presentarse dos veces por semana en la Fiscalía de Loja.

Esta decisión no cayó bien al interior del Consejo de la Judicatura (CJ), cuyas autoridades dispusieron acciones para determinar si hubo irregularidades en la actuación de los servidores judiciales que liberaron a los 16 militares.

En el segundo hecho registrado el 1 de septiembre, a 17 militares les formularon cargos por presunta evasión tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL) del Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos. Lo mismo para 11 policías y prisión preventiva para dos guías penitenciarios...

¿A qué se debe a que cada vez hay más casos de militares que son investigados por vínculos con el crimen organizado o cometer toda clase de delitos? En una recopilación de información realizada por Ecuavisa.com con publicaciones de prensa y comunicados de las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General, se contabilizan 35 casos de uniformados (activos y pasivos) investigados por toda clase de delitos y nexos con el crimen organizado, desde 2018 hasta la actualidad (ver tabla de abajo).

La mayoría corresponde a soldados que supuestamente intentaron ingresar objetos prohibidos en las cárceles. También hay otros por presunto narcotráfico, filtración de información sensible y un soldado que fue apresado por pornografía infantil. En total, 146 militares han sido indagados, en ese periodo de tiempo y un alto número corresponde la Fuerza Terrestre. De ese total, cuatro eran de servicio pasivo.

Algunos incluso ya fueron sentenciados. Uno ocurrió, el pasado 22 de julio, cuando a un cabo segundo del Ejército le ratificaron la condena de 29 años y cuatro meses de cárcel por violación, en Lago Agrio (Sucumbíos). Según la Fiscalía, el soldado atacó a una adolescente, de 14 años, en una vivienda fiscal del Batallón de Selva 55 Putumayo. Ella también residía en ese lugar con su familia, ya que su padre también era parte de las Fuerzas Armadas.

