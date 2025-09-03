Seguridad
03 sep 2025 , 09:02

16 militares son detenidos por presunta filtración de información sobre operativos en la frontera

El Ejército Ecuatoriano informó de allanamientos en viviendas y en instalaciones militares. Las intervenciones ocurrieron en 11 provincias.

   
  • 16 militares son detenidos por presunta filtración de información sobre operativos en la frontera
    De acuerdo al comunicado, la investigación inició hace varios meses y se originó a partir de operaciones de inteligencia militar que revelaron filtraciones de información sobre acciones en zonas fronterizas.( Archivo )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

Dieciséis militares y ocho civiles fueron detenidos este miércoles 3 de septiembre en el marco de una investigación por posible "filtración de información y operaciones ilícitas", según informó el Ejército Ecuatoriano en un comunicado.

De acuerdo al boletín, la investigación inició hace varios meses y se originó a partir de operaciones de inteligencia militar que revelaron filtraciones de información sobre acciones en zonas fronterizas.

Lea también: Patrulla ecuatoriana se repliega ante grupo armado de más de 200 hombres en Sucumbíos

Según la institución castrense, las pruebas fueron entregadas de manera urgente a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Loja.

Los 33 allanamientos de este miércoles ocurrieron en viviendas y en instalaciones militares. Participaron 250 policías y 28 agentes de la FGE, detalló el Ejército. Las intervenciones ocurrieron en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Santo Domingo De Los Tsáchilas, Chimborazo, Manabí, Los Ríos, Zamora Chinchipe, Loja, El Oro, Guayas y Pichincha.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, los militares revelaron información para el contrabando de mercancías y combustible. El funcionario detalló que se extraían 497 000 galones cada dos meses. El perjuicio al Estado por estos delitos bordea los USD 20 millones.

Revise además: Un militar intentó ingresar celulares y cargadores a la cárcel de Cotopaxi

Todos los militares serán investigados por el delito de asociación ilícita.

La Policía Nacional agregó que un integrante del grupo criminal Los Choneros también fue capturado y que tres de los detenidos tienen antecedentes penales.

Temas
militares
filtración de información
Loja
Zamora Chinchipe
Noticias
Recomendadas