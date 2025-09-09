Seguridad
Dos militares fallecieron en instalaciones del Ejército en Quito y Loja

Las causas de los decesos aún están por determinarse.

   
Dos militares fallecieron la tarde de este martes 9 de septiembre en instalaciones del Ejército Ecuatoriano en Quito y Loja, informó la propia institución castrense.

Las causas de las muertes no fueron detallas y se indicó que las autoridades se encargarán de determinar qué fue lo que sucedió.

El cabo primero Luis Ch. falleció en las instalaciones del Fuerte Militar Epiclachima, en la ciudad de Quito.

En el Grupo de Artillería N.° 7 Cabo Minacho, en la ciudad de Loja, falleció el soldado de reserva Andrés G.

"Expresamos a sus familiares y seres queridos nuestra más sentida condolencia, al tiempo que acompañamos su dolor; además, el Ejército comunica que colaborará con las autoridades en los procedimientos que, por ley, se derivan de este lamentable acontecimiento", dijo el Ejército.

