22 ago 2025 , 22:19

Zamora Chinchipe: un sujeto que intentó matar a un hombre quedó libre por disposición de un juez

La Policía Nacional rechazó que el atacante haya recibido medidas alternativas.

   
    El atacante fue localizado en una peluquería cercana al malecón de Yantzaza, donde ocurrió el ataque.( Cortesía )
Un sujeto de 21 años, detenido la noche del jueves 21 de agosto en el cantón Yantzaza (Zamora Chinchipe) tras haber disparado contra un hombre que permanece hospitalizado con al menos dos heridas de bala, quedó en libertad con medidas alternativas por disposición de un juez. La resolución generó rechazo en la Policía Nacional.

El atacante fue localizado en una peluquería cercana al malecón de Yantzaza, donde ocurrió el ataque. Al momento de su captura, portaba un arma de fuego y una camiseta manchada de sangre. Estos elementos, junto con videos y las versiones de testigos y agentes, fueron presentados en la audiencia judicial.

Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó prisión preventiva, el magistrado concedió al procesado medidas alternativas, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

"La Policía Nacional hace un llamado a los administradores de justicia para trabajar en conjunto", señaló la institución en un comunicado tras conocerse la decisión judicial.

Por otra parte, el herido es un hombre de 29 años, quien ha enfrentado procesos judiciales por narcotráfico y asociación ilícita. El sujeto permanece hospitalizado.

