La Policía capturó a alias Willy, un delincuente peruano que líderó masacre en Zamora Chinchipe

La Policía Nacional capturó en la provincia de Zamora Chinchipe a Willy Antich, un ciudadano peruano que es cabecilla de la banda Los Pulpos de Trujillo, que opera tanto en Perú y Ecuador.

Desde las fuerzas del orden señalan que este grupo criminal es responsable de una ola de violencia, extorsiones y amenazas en esa zona, siendo uno de esos hechos una masacre que dejó a cinco personas asesinadas el jueves 11 de septiembre.

Ocurrió en el sector minero Conguime Alto. Los fallecidos estaban presumibimente vinculados al criminal Los Choneros, y según la investigación policial, fueron acribillados por los Pulpos de Trujillo con el objetivo de recuperar el control del territorio minero.

Le puede interesar: Caso Magnicidio FV: expolicía reveló entrega de armas a Los Choneros por orden de Serrano

Según un boletín de comunicación, alias Willy asumió su rol dentro de la estructura criminal y explicó cómo, junto con 29 miembros de su banda, perpetraron el ataque a sus rivales.

Se describe que este grupo armado organizado controla sectores de la provincia de Zamora Chinchipe, generando un clima de temor y violencia en Chinapintza, La Pangui y Conguime Alto. Indican que han amenazado a la población local y a los trabajadores de la minería, dictando órdenes de "liquidar" a aquellos que consideraban como opositores o competidores.

Durante la aprehensión de Willy Antich, se incautaron evidencias clave, incluyendo un arma de fuego y prendas de vestir que serán analizadas para continuar con la investigación.

Los peritos de Criminalística también encontraron 24 vainas percutidas calibre 223mm y una vaina calibre 9mm en el lugar del crimen, lo que corrobora la magnitud del ataque armado.

Lea también: Dos expertos internacionales de seguridad opinan sobre la situación en Ecuador: "hay grupos que son cada vez más sofisticados"

El mismo día del evento violento en la vía que conduce Conguime Alto, agentes detectaron una situación sospechosa. Al aproximarse a la "Y" de Conguime, dos vehículos estacionados fueron inspeccionados por la Policía Nacional. Durante el registro, se observó que una volqueta amarilla intentó cambiar su dirección al notar la presencia policial.