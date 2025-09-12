Seguridad
12 sep 2025 , 19:00

La Policía capturó a alias Willy, un delincuente peruano que líderó masacre en Zamora Chinchipe

Una masacre en Zamora Chinchipe dejó cinco personas asesinadas, y según la Policía fue ejecutada por la banda Los Pulpos de Trujillo, que opera tanto en Perú y Ecuador.

   
    Imagen de Willy Antich, cabecilla de la banda Los Pulpos de Trujillo, capturado en Zamora Chinchipe.( Cortesía Policía )
La Policía Nacional capturó en la provincia de Zamora Chinchipe a Willy Antich, un ciudadano peruano que es cabecilla de la banda Los Pulpos de Trujillo, que opera tanto en Perú y Ecuador.

Desde las fuerzas del orden señalan que este grupo criminal es responsable de una ola de violencia, extorsiones y amenazas en esa zona, siendo uno de esos hechos una masacre que dejó a cinco personas asesinadas el jueves 11 de septiembre.

Ocurrió en el sector minero Conguime Alto. Los fallecidos estaban presumibimente vinculados al criminal Los Choneros, y según la investigación policial, fueron acribillados por los Pulpos de Trujillo con el objetivo de recuperar el control del territorio minero.

Según un boletín de comunicación, alias Willy asumió su rol dentro de la estructura criminal y explicó cómo, junto con 29 miembros de su banda, perpetraron el ataque a sus rivales.

Se describe que este grupo armado organizado controla sectores de la provincia de Zamora Chinchipe, generando un clima de temor y violencia en Chinapintza, La Pangui y Conguime Alto. Indican que han amenazado a la población local y a los trabajadores de la minería, dictando órdenes de "liquidar" a aquellos que consideraban como opositores o competidores.

Durante la aprehensión de Willy Antich, se incautaron evidencias clave, incluyendo un arma de fuego y prendas de vestir que serán analizadas para continuar con la investigación.

Los peritos de Criminalística también encontraron 24 vainas percutidas calibre 223mm y una vaina calibre 9mm en el lugar del crimen, lo que corrobora la magnitud del ataque armado.

El mismo día del evento violento en la vía que conduce Conguime Alto, agentes detectaron una situación sospechosa. Al aproximarse a la "Y" de Conguime, dos vehículos estacionados fueron inspeccionados por la Policía Nacional. Durante el registro, se observó que una volqueta amarilla intentó cambiar su dirección al notar la presencia policial.

Imagen de las municiones, el arma y prendas de vestir halladas durante una inspección policial en Zamora Chinchipe.
Imagen de las municiones, el arma y prendas de vestir halladas durante una inspección policial en Zamora Chinchipe. ( Cortesía de la Policía )

Tras un seguimiento, se encontró el vehículo abandonado a un kilómetro y medio, con las puertas abiertas y sin ocupantes. Al inspeccionar la cabina del vehículo, se halló un arma de fuego tipo fusil de marca con 402 municiones sin percutir, un casco, un buzo, un pantalón de camuflaje y un chaleco antibalas.

No se encontraron ocupantes en el lugar pero agentes continúan con las diligencias investigativas para determinar si tienen vinculo con el hecho violento.

La Policía Nacional enfatiza sigue trabajando para desmantelar completamente estas estructuras criminales y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

