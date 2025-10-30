Seguridad
30 oct 2025 , 18:40

Los 23 detenidos por EE. UU. en altamar, durante operaciones contra el narcotráfico, llegaron a Ecuador

Los sujetos fueron capturados en nueve operaciones realizadas en los últimos dos meses, en las que también se incautaron 13,7 toneladas de clorhidrato de cocaína.

   
  • Los 23 detenidos por EE. UU. en altamar, durante operaciones contra el narcotráfico, llegaron a Ecuador
    Operativos contra el tráfico de drogas.( Fuerzas Armadas )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción y EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

Los 23 detenidos en altamar por la Guardia Costera de Estados Unidos, en coordinación con las fuerzas de seguridad ecuatorianas, llegaron el jueves 30 de octubre al puerto de Manta, en Manabí, informó la Armada.

Los hombres fueron capturados en nueve operaciones realizadas en los últimos dos meses, en las que también se incautaron 13,7 toneladas de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con las primeras investigaciones, los cargamentos iban a pasar por Centroamérica, pero el objetivo final era llevarlos hacia Estados Unidos.

Revise: Con información de Estados Unidos, Ecuador incautó armas de fuego en altamar

Este jueves, el Buque Guardacostas 'James' de la Guardia Costera estadounidense realizó la entrega formal de los detenidos a la Policía y a las Fuerzas Armadas, a quienes también se les entregó 1.4 toneladas de droga como evidencia de la gran captura.

El cargamento está valorado en USD 340 millones

El general Pablo Dávila, comandante de la Policía, explicó que la Unidad de Investigación de Delitos Trasnacionales de la institución que preside detectó "nueve movimientos sospechosos de embarcaciones tipo 'GoFast' que no realizaban actividades de pesca, sino que estaban presuntamente dedicadas al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización".

Entonces compartieron esa información con Estados Unidos, que realizó esas interdicciones en aguas internacionales, al noroeste de las Islas Galápagos. La droga estaría valorada en USD 340 millones, unos 294 millones de euros, en el mercado estadounidense y en 480 millones (415 millones de euros) en el mercado europeo, según cifras de la Armada.

Lea también: 10 secuestradores exprés de Guayas y Los Ríos fueron capturados

Dávila explicó también que de los 23 detenidos, cinco no están aún vinculados a la investigación y serán presentados ante un juez para que rindan una versión.

El comandante añadió que "varios de ellos tendrían antecedentes de delitos similares cometidos en Estados Unidos", de acuerdo a información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés).

Desde las Fuerzas Armadas se informó que solo catorce contaban con documentación marítima, es decir, de actividades relacionadas a la pesca, mientras que los demás no tenían "ningún tipo de documentación que les permita estar a bordo de embarcaciones de bandera ecuatoriana".

Temas
detenidos
tráfico de sustancias
droga en altamar
Guardia Costera de Estados Unidos
Armada del Ecuador
Ecuador
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas