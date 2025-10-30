Los 23 detenidos por EE. UU. en altamar, durante operaciones contra el narcotráfico, llegaron a Ecuador

Los <b>23 detenidos en altamar</b> por la Guardia Costera de Estados Unidos, en coordinación con las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/integrantes-pepes-brazo-armado-lobos-capturados-JH10356593 target=_blank>fuerzas de seguridad</a> ecuatorianas, llegaron el jueves 30 de octubre al puerto de Manta, en Manabí, informó <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ecuador-incauto-armas-altamar-informacion-estados-unidos-FG10342043 target=_blank></a> <b></b><b></b>