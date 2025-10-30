10 secuestradores exprés de Guayas y Los Ríos fueron capturados

Una banda de secuestradores fue desarticulada el miércoles 29 de octubre, en un operativo ejecutado por la Policía en las provincias de Guayas y Los Ríos.

La intervención se dio luego de seis meses de investigación y de 392 denuncias de ciudadanos que reportaron haber sido víctimas de secuestro exprés.

El general Walter Villarroel, comandante de la Zona 8, dijo que, con la información obtenida, lograron perfilar a los delincuentes e identificaron que operaban en los cantones Guayaquil y Durán, en Guayas, y Buena Fe, en Los Ríos.

"El delito a investigar es por delincuencia organizada, pero tenemos delitos anexos a esta delincuencia organizada en lo que se refiere al secuestro extorsivo, al robo de vehículos, al robo de personas y la extorsión en sí", indicó.

La Policía allanó 10 viviendas y logró la captura de seis hombres y cuatro mujeres, quienes, según el general Villarroel, utilizaban aplicaciones de servicio de taxi para recoger pasajeros y luego secuestrarlos hasta por seis horas.

"Durante ese tiempo sometían a las víctimas, los amenazaban a través de armas de fuego, armas cortopunzantes, agresiones verbales y sometían a las víctimas para que en el transcurso de estas seis horas pudiesen deambular por diferentes lugares de la ciudad, especialmente obteniendo dinero con tarjetas de crédito", relató Villarroel.

En algunos casos, los delincuentes pedían a sus víctimas que realicen retiros de dinero sin tarjeta y mediante código para que no quede rastro de ninguna cuenta.

Nueve de los 10 detenidos registran antecedentes penales por varios delitos. "Estos procesos judiciales están orientados a los delitos de secuestro extorsivo, tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, estafa, robo de vehículos; de igual manera, a uno de estos detenidos lo tenemos registrado en la Policía Nacional como una persona de valor intermedio", contó el comandante policial zonal.

En las viviendas, los agentes encontraron tarjetas bancarias, celulares, computadoras y un carro con la numeración alfanumérica adulterada. De acuerdo a las autoridades, el operativo afectó a dos grupos armados que operan en los cantones intervenidos.