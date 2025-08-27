Guayaquil: Entrenadora de gimnasia colaboró con banda de secuestradores en Los Ceibos

<b>Una entrenadora de gimnasio consta como una de las 14 personas detenidas</b> por participar en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/la-mutacion-de-los-secuestros-en-ecuador-grupos-criminales-han-deshumanizado-a-victimas-NL8418096 target=_blank>distintos secuestros y extorsiones</a></b> entre Guayaquil y Daule. La Policía Nacional manifestó que ella,<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/la-mutacion-de-los-secuestros-en-ecuador-grupos-criminales-han-deshumanizado-a-victimas-NL8418096 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/secuestros-mercado-emergente-crimen-organizado-ecuador-DY9463335 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/la-aurora-secuestro-municipio-daule-IY9045028 target=_blank></a></b><b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/7-8-2024-masacres-homicidios-multiples-ecuador-2024-BH7119030 target=_blank></a></b>