Guayaquil: Entrenadora de gimnasia colaboró con banda de secuestradores en Los Ceibos

​​​​​​Una entrenadora de gimnasio consta como una de las 14 personas detenidas por participar en distintos secuestros y extorsiones entre Guayaquil y Daule.

La Policía Nacional manifestó que ella, junto a tres hombres y otra mujer, participaron del secuestro de una mujer en el interior de un gimnasio de Los Ceibos, en el norte de la ciudad, en pasado junio.

La víctima fue rescatada posteriormente, pero había sufrido el cercenamiento del pulgar de su mano izquierda. La entrenadora presuntamente se encargaba de perfilar a las víctimas de los secuestros.

"Se recomienda a la ciudadanía tratar de entregar la menor cantidad de información posible a las personas que apenas inician a conocer", dijo Francisco Zumárraga, comandante policial de la Zona 8.

La Policía también capturó a un sujeto presuntamente vinculado al secuestro de un ciudadano ocurrido el pasado mes de marzo en La Aurora, Daule. La víctima fue un visitador médico y fue rescatado en Durán, tras ser herido de bala.

"(El detenido) cuenta con siete antecedentes penales, cinco por posesión de sustancias sujetas a fiscalización, uno por asesinato y uno por tráfico ilícito", dijo Zumárraga.

Asimismo, el martes 26 de agosto capturaron a tres sujetos que extorsionaban a una empresa de viviendas tipo contenedor del distrito Pascuales y arrestaron a dos implicados en el secuestro de un hombre en Daule, quien se encontraba negociando terrenos de su propiedad.

En el sur de Guayaquil fueron aprehendidos tres personas, uno de ellos un menor de edad, que habrían estado extorsionando a un comerciante del centro de Guayaquil, a quien exigían la cantidad de USD 5 000 a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su negocio.

Los sospechosos fueron hallados en posesión de teléfonos celulares y comprobantes de pago.

La Policía ejecutó estas detenciones tras realizar más de 20 allanamientos en coordinación con la Fiscalía. Se identificó que los aprehendidos pertenecerían a los siguientes grupos de delincuencia organizada: cinco Tiguerones Igualitos, cuatro Tiguerones, tres “Mafia 18” y dos Águilas.