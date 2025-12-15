Seguridad
El cuarto más buscado de Pichincha fue capturado en Colombia

El hombre era requerido por la justicia desde 2023.

   
    Imagen del sospechoso capturado.( Ministerio del Interior )
Pablo R., el cuarto más buscado de Pichincha por el delito de violación, fue capturado en la ciudad de Neiva, Colombia, este lunes 15 de diciembre.

El ecuatoriano se encontraba prófugo de la justicia desde 2023, año en el que habría cometido el delito.

El hombre poseía una notificación roja de Interpol.

Su detención se produjo gracias a un trabajo articulado entre las autoridades ecuatorianas y el Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía General de Colombia.

El ministro del Interior, John Reimberg, se hizo eco de la captura y resaltó que habrá "cero impunidad para los criminales".

"Esta acción reafirma el compromiso institucional y la coordinación internacional para combatir la impunidad y llevar ante la justicia a quienes vulneran los derechos de las personas", publicó por su parte la Policía Nacional.

