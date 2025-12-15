El cuarto más buscado de Pichincha fue capturado en Colombia

Pablo R., el cuarto más buscado de Pichincha por el delito de violación, fue capturado en la ciudad de Neiva, Colombia, este lunes 15 de diciembre.

El ecuatoriano se encontraba prófugo de la justicia desde 2023, año en el que habría cometido el delito.

El hombre poseía una notificación roja de Interpol.

