Napo: un hombre de 76 años fue sentenciado por tentativa de asesinato a un extranjero

Un <b>Tribunal de Garantías Penales de Napo</b> sentenció a un adulto mayor, de 74 años, con la máxima pena de 23 años por <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Tentativa-de-asesinato target=_blank>tentativa de asesinato</a></b> a otro hombre, de 46 años. Según la <b>Fiscalía General</b>, la víct <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/14-reos-muertos-penitenciaria-litoral-NC10563068 target=_blank></a></b>