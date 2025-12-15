Seguridad
15 dic 2025 , 09:51

Napo: un hombre de 76 años fue sentenciado por tentativa de asesinato a un extranjero

Un Tribunal Penal le dio 23 años de cárcel. Según la Fiscalía, lo atacó por la espalda y lo hirió por la rodilla. Luego, le propinó un corte que le cercenó la mano izquierda. La víctima sobrevivió tras el ataque, registrado el 9 de diciembre de 2023.

   
  • Napo: un hombre de 76 años fue sentenciado por tentativa de asesinato a un extranjero
    Imagen referencial de un martillo de la justicia. ( Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Un Tribunal de Garantías Penales de Napo sentenció a un adulto mayor, de 74 años, con la máxima pena de 23 años por tentativa de asesinato a otro hombre, de 46 años. Según la Fiscalía General, la víctima querdó al borde de la muerte entre la maleza de su finca.

Tras el hecho, el agresor huyó y permaneció escondido por ocho días. Cuando regresó a su casa, sus familiares le informaron que la víctima seguía con vida, aunque gravemente herida.

En la audiencia de juzgamiento, el fiscal encargado de las investigaciones presentó como pruebas los testimonios de las personas que socorrieron al herido, de los policías que investigaron en campo, de los expertos que practicaron distintas pericias y también de la propia víctima y del procesado.

Le puede interesar: 14 reos murieron en la Penitenciaría del Litoral en un solo fin de semana

¿Cómo se dio el hecho?

Según Fiscalía, el 9 de diciembre de 2023, en el sector Costa Azul –ubicado a un kilómetro de Puerto Napo–, Kamel R., un tunecino casado con una sobrina del agresor, caminaba hacia su propiedad con un vaso de café y un cigarrillo. El sendero que utilizaba dividía su terreno del perteneciente a Plinio V., quien se encontraba a la orilla del camino segando la maleza con su motoguadaña.

Por la espalda, el atacante hirió a Kamel en la rodilla. Cuando este cayó al piso, lanzó un segundo golpe que lo lesionó en el tórax.

“¡Hoy te mato!”, gritó. Segundos después, atacó a la víctima en su cabeza. Kamel logró esquivarlo, pero recibió un corte que cercenó su mano izquierda. Quedó tendido en el piso, casi inconsciente, mientras el agresor huía con el traje ensangrentado. Al llegar a su casa dijo a su esposa: “Ya le maté al sinvergüenza, anda a verle”, y se marchó.

La mujer y su hijo –que habían escuchado gritos desde el terreno– acudieron al lugar. Hallaron a Kamel desangrándose, le aplicaron torniquetes y lo trasladaron al hospital, en donde los médicos le salvaron.

Según los testimonios, existía un conflicto por la repartición de las tierras heredadas. Según la víctima, también influía el hecho de ser extranjero, pues Plinio lo llamaba despectivamente “el árabe”.

Para salvar su pierna, Kamel pasó por cuatro hospitales en Ecuador y por atención adicional en Túnez (África). Como resultado de la agresión, quedó con una discapacidad física permanente del 60 %. Por ello, el Tribunal dispuso también una reparación económica de 62.928 dólares, monto calculado con base en el grado de incapacidad, el salario básico vigente a la fecha y los años de productividad estimados.

Le puede interesar: El pesebre navideño gigante ya ilumina El Panecillo, en el Centro Histórico de Quito

Temas
Adulto mayor
tentativa de asesinato
hombre
sentenciado
pena máxima
Policía Nacional
Fiscalía
Napo
Noticias
Recomendadas