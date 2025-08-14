Seguridad
14 ago 2025 , 11:13

El Consejo de la Judicatura inicia acciones disciplinarias contra funcionario judicial por negarse a formalizar detención en Guayaquil

El servidor judicial se habría negado a realizar un trámite clave en un caso de violencia intrafamiliar, alegando el fin de su jornada laboral.

   
    El proceso disciplinario es para determinará la infracción cometida y la sanción que recibirá el funcionario.( Foto de Ivona Rož en Unsplash )
Fuente:
Registro
user placeholder

Iván Maestre
El Consejo de la Judicatura (CJ) informó que ha iniciado un proceso disciplinario en contra de V.V.M., secretario de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar, Sur de Guayaquil, por presuntamente negarse a realizar un trámite judicial indispensable para formalizar la detención de una persona arrestada por la Policía Nacional en un caso de violencia intrafamiliar.

Según detalla el comunicado oficial del CJ, el funcionario debía llevar a cabo el sorteo correspondiente para dar inicio al proceso judicial. Sin embargo, en un video difundido en redes sociales se evidencia que el servidor se negó a cumplir con el procedimiento, alegando que su jornada laboral estaba por concluir.

Ante la posible afectación al acceso a la justicia, el Consejo dispuso el traslado inmediato del funcionario a otra dependencia judicial. Asimismo, una vez concluido el proceso disciplinario se determinará la infracción cometida y la sanción correspondiente, conforme a lo que establece la ley.

"Es inaceptable que quienes están llamados a garantizar la atención judicial oportuna incurran en comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico", señaló el CJ, y añadió que este tipo de conductas atentan contra el respeto debido a los usuarios del sistema y a la institución misma.

El Consejo de la Judicatura reiteró su compromiso con un servicio judicial eficiente, orientado a proteger los derechos de las víctimas de violencia y a prevenir la revictimización, asegurando el cumplimiento estricto de los procedimientos judiciales.

Temas
violencia intrafamiliar
funcionario judicial
Sanción
faltas disciplinarias
Consejo de la Judicatura
Guayaquil
