Política
12 ago 2025 , 16:55

Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, no fue destituida en el juicio político que se realizó en la Asamblea

La sesión en el Pleno concluyó pasadas las 23:30 de este martes 12 de agosto de 2025. Con 75 votos afirmativos, no fue aprobada la moción para la censura y destitución. No se logró conseguir los 101 respaldos para ese fin.

   
  • Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, no fue destituida en el juicio político que se realizó en la Asamblea
    Solanda Goyes durante su intervención en el Pleno de la Asamblea. ( Flickr de la Asamblea Nacional )
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

En la Asamblea Nacional no se obtuvieron los 101 votos para censurar y destituir a Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. La sesión del Pleno se realizó este martes 12 de agosto de 2025, tras acoger el informe motivado de la Comisión de Fiscalización y Control Político, el cual recomendó continuar con la interpelación propuesta por el legislador Fernando Jaramillo del movimiento oficialista ADN.

Con 75 votos afirmativos, no fue aprobada la moción para la censura y destitución de la vocal. Luego, la legisladora de la Revolución Ciudadana (RC5), Victoria Desintonio, solicitó la reconsideración de la votación. Al final, "no procedió el pedido y quedó en firme lo votado", informó la Asamblea Nacional.

Desde las 15:00 de este martes 12 de agosto de 2025, se instaló la sesión número 026 en el Pleno de la Asamblea Nacional para tratar lo del juicio político.

La funcionaria es señalada por incumplimiento de funciones por Jaramillo, luego de que, durante la sesión del Pleno del CJ, del pasado 16 de abril, abandonara la sala "de manera abrupta e injustificada". En esa convocatoria se debía aprobar el Reglamento para la creación de judicaturas y jueces especializados en materia constitucional. Ella no asistió a cuatro convocatorias sucesivas -argumentó Jaramillo- para la reinstalación de la sesión, aunque su presencia era indispensable para mantener el cuórum legal de la sesión. Acudió en la quinta y votó a favor del Reglamento. Presentó 12 pruebas de cargo el pasado 24 de julio.

Según Jaramillo, el incumplimiento de funciones de Goyes permitió el uso y el abuso de acciones de protección de las que se beneficiaron personas ligadas con la justicia para obtener su libertad con fallos favorables de jueces. Se la acusa de atrasar el concurso y la toma de decisiones judiciales importantes para la lucha contra el crimen organizado.

Como lo señala el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), los interpelantes intervendrán por un máximo de dos horas. De inmediato, Goyes tendrá un máximo de tres horas para exponer sus alegatos de defensa. Luego, cada parte podrá hacer uso de la réplica por un lapso de una hora. Concluida la intervención de la funcionaria, se abrirá el debate en el cual podrán intervenir los legisladores. Al final, habrá la votación por la moción de censura y destitución, para lo cual se requiere mayoría calificada de 101 votos.

Le puede interesar: La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el informe que recomienda el juicio político a Solanda Goyes

¿Cómo fue la sesión?

Goyes llegó al Parlamento pasadas las 15:00. Horas antes, en su cuenta de X, escribió que en el juicio político en su contra deberán existir 102 votos positivos para destituirla y censurarla, tal como lo dispone el artículo 131 de la Constitución. "Pretender aplicar cualquier otro procedimiento estaría por fuera de la Constitución y la ley".

El interpelante y la interpelada tuvieron tres horas de uso de la palabra y los asambleístas que deseen intervenir con preguntas podrán hacerlo durante 10 minutos. Jaramillo habló durante 40 minutos, pero Goyes sí lo hizo en las tres horas que le asignaron.

Jaramillo no estaba seguro de que existan los votos y estaba expectante de que los asambleístas de la Revolución Ciudadana voten por la moción de censura y destitución de la funcionaria. Sus esperanzas se debilitaban al recordar que ese movimiento político defendió a Wilman Terán, el ex presidente de la Judicatura, sentenciado en bullados casos de corrupción.

En su intervención, Jaramillo recordó que Goyes abandonó la sesión 033-2025 del Pleno del CJ y no asistió a cuatro reinstalaciones convocadas por el presidente de ese organismo, obstruyendo el ejercicio institucional. "Abandonó de forma deliberada e irresponsable la sesión en la que debía votar el reglamento para jueces especializados en materia constitucional, obstruyendo y boicoteando el ejercicio administrativo e institucional del CJ".

De su parte, la vocal de la Judicatura habló sobre la crisis de infraestructura por la que atraviesa la justicia en Ecuador. Afirmó que han pasado 485 días desde la Consulta Popular y aún no se han implementado las unidades de Garantías Constitucionales Especializadas. Aclaró que esta situación no es responsabilidad suya, sino de la autoridad administrativa del CJ.

Explicó que no se han instalado las unidades de garantías jurisdiccionales por falta de presupuesto: déficit de USD 110 millones para la Función Judicial en 2025. Al final de su intervención, pasadas las 22:30, la funcionaria continuaba defendiéndose. "Este es un juicio injusto, sin fundamentos".

Jaramillo le contestó: "No le creo nada a la señora Goyes". La sesión en el Pleno continuó pasadas las 23:00 cuando la vocal retomó la palabra en el Pleno. Luego, con 75 votos afirmativos, no fue aprobada la moción para la censura y destitución de la vocal. Al final, la votación quedó en firme.

Le puede interesar: En la Comisión de Fiscalización se analizan las pruebas del juicio político en contra de Solanda Goyes

Temas
incumplimiento de funciones
Juicio Político
Pleno de la Asamblea
Solanda Goyes
Fernando Jaramillo
Quito
Noticias
Recomendadas