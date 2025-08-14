Política
24 jueces de materia penal y flagrancia fueron reubicados en Guayas

Los llevaron a la Unidad Judicial Civil de Durán, Unidad Judicial de Trabajo, Unidad de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia del Complejo Florida de Guayaquil

   
El Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, la reubicación de 24 jueces que atienden causas en materia Penal y de Flagrancia, en Guayas.

Los administradores de justicia que fueron reubicados laboraban en la Unidad de Flagrancia Sur, Unidad Judicial Penal Norte 1, Unidad Judicial Penal Norte 2 y Unidad de Adolescentes Infractores de Guayaquil.

Los llevaron a la Unidad Judicial Civil de Durán, Unidad Judicial de Trabajo, Unidad de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia del Complejo Florida de Guayaquil.

El objetivo de esta medida es optimizar la gestión en las unidades judiciales, garantizando una mejor distribución de la carga procesal y fortaleciendo la atención.

