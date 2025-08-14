24 jueces de materia penal y flagrancia fueron reubicados en Guayas

El Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, la reubicación de 24 jueces que atienden causas en materia Penal y de Flagrancia, en Guayas.

Los administradores de justicia que fueron reubicados laboraban en la Unidad de Flagrancia Sur, Unidad Judicial Penal Norte 1, Unidad Judicial Penal Norte 2 y Unidad de Adolescentes Infractores de Guayaquil.

Los llevaron a la Unidad Judicial Civil de Durán, Unidad Judicial de Trabajo, Unidad de Familia Mujer, Niñez y Adolescencia del Complejo Florida de Guayaquil.

El objetivo de esta medida es optimizar la gestión en las unidades judiciales, garantizando una mejor distribución de la carga procesal y fortaleciendo la atención.

