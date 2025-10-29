Seguridad
El comunicador Fernando Álvarez fue asesinado en Salitre, Guayas

Fernando Álvarez creó el medio digital Fernando TV, donde se publicaban noticias y denuncias ciudadanas de Salitre. Fue asesinado cuando jugaba un partido de fútbol.

   
    Foto de Fernando Álvarez, comunicador del cantón Salitre, Guayas.( Redes sociales )
Fernando Álvarez, comunicador del cantón Salitre de la provincia de Guayas, fue asesinado la noche del martes 28 de octubre.

Álvarez fue el creador y administrador del medio digital Fernando TV, una plataforma donde se publicaban noticias y denuncias ciudadanas de la capital montubia de Ecuador.

Hombres armados irrumpieron en el coliseo de Salitre y acribillaron al comunicador, quien estaba jugando un partido de fútbol con sus amigos.

Según medios locales, los delincuentes propinaron más de 15 detonaciones. Este crimen consternó al gremio de comunicadores del cantón guayasense.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dinased acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar indicios que permitan identificar y capturar a los responsables de esta muerte violenta.

La organización no gubernamental Fundamedios condenó este hecho violento y exige a las autoridades dar con los criminales.

