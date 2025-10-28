Seguridad
28 oct 2025 , 22:26

Un bebé de dos años murió tras ataque armado en una fiesta infantil, en Portoviejo

Ocurrió la noche de este martes 28 de octubre en una urbanización. También falleció un hombre, de 23 años, con antecedentes por narcotráfico, informó la Policía Nacional. Dos mujeres resultaron heridas y están hospitalizadas.

   
    Imagen referencial de las balas y otros indicios. ( Internet )
La noche de este martes 28 de octubre de 2025, se produjo un ataque armado al interior de una urbanización ubicada en el circuito Cerezos de Portoviejo, la capital de la provincia de Manabí.

Según los reportes policiales, el incidente se dio aproximadamente a las 20:04. Mientras se desarrollaba una fiesta infantil, se produjo el ataque armado. Llegaron dos individuos en moto, dispararon y finalmente escaparon con rumbo desconocido, informó la Policía Nacional.

Un bebé, de dos años, fue víctima colateral y murió tras el ataque armado. Lo mismo pasó con otra persona, de 23 años, quien tenía antecedentes por tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización.

Dos mujeres, de 59 y 16 años, resultaron heridas. Las trasladaron a un centro asistencial de Portoviejo y están bajo pronóstico reservado. Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para tomar procedimiento y levantar evidencias.

