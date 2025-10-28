Un bebé de dos años murió tras ataque armado en una fiesta infantil, en Portoviejo

La noche de este martes 28 de octubre de 2025, se produjo un ataque armado al interior de una urbanización ubicada en el circuito Cerezos de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/portoviejo target=_blank>Portoviejo</a></b>, la capital de la provincia de Manabí. Según los<b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/manabi-masacre-al-interior-de-una-vivienda-en-rocafuerte-deja-ocho-fallecidos-y-un-herido-BB10334894 target=_blank></a></b>