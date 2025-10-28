Tres policías son procesados por presunta extralimitación de funciones en Guayaquil

Los policías Cristhian V., Darwin L. y Alexander C. son procesados por su presunta participación en el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. La justicia les dictó medidas alternativas para los ahora procesados, como presentación periódica y prohibición de salida del país.

Además, se dictaron medidas de protección a favor de la víctima. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la Unidad Especializada en Uso Ilegítimo de la Fuerza relató que los hechos ocurrieron el 21 de mayo de 2023, cuando la víctima fue ingresada, en horas de la noche, a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Kennedy 3 en cumplimiento de una boleta de apremio por el pago de pensión alimenticia.

En el ingreso, la víctima estuvo esposada y, al resistirse al procedimiento, los policías presuntamente le rociaron gas pimienta en la cara. Además, lo derribaron al piso y le propinaron golpes y puntapiés en varias partes del cuerpo, incluyendo costillas, rostro y extremidades superiores.

Posteriormente, el hombre fue llevado al Centro de Rehabilitación Social Modelo. Debido a problemas pulmonares derivados de los golpes (hemotórax), fue trasladado de emergencia al Hospital Guayaquil Abel Gilbert, en donde requirió drenajes pulmonares por acumulación de sangre y permaneció en la unidad de cuidados intensivos.

En la valoración médica se determinó que los golpes habrían causado a la víctima una incapacidad de 31 días.

La Fiscalía presentó ante el juez varios elementos de convicción: la valoración médico-legal, la historia clínica de ingreso a emergencias, el parte de ejecución de la boleta de apremio por pensión alimenticia, suscrita por los procesados, la denuncia de la madre de la víctima, versiones de personal del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la versión del médico que derivó a la víctima a emergencias.

