Tres policías son procesados por presunta extralimitación de funciones en Guayaquil

Los <b>policías Cristhian V., Darwin L. y Alexander C. </b>son procesados por su presunta participación en el delito de extralimitación en la ejecución de un <b>acto de servicio</b>. La justicia les dictó <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/medidas-alternativas target=_blank>medidas</a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/falsos-policias-asaltaban-jovenes-samborondon-ID10317087 target=_blank></a></b>