Se hacían pasar por policías y asaltaban a jóvenes en Samborondón

A cuatro personas se les acabó la suerte el miércoles 22 de octubre, luego de que la Policía las capturó pocas horas después de asaltar a un grupo de jóvenes que salió de una universidad ubicada en Samborondón la noche del martes.

Según informó el coronel Javier Egas, jefe policial de ese cantón, los delincuentes usaron este vehículo para interceptar y amenazar a las víctimas con llevárselas si no colaboraban con una supuesta investigación que estaban realizando.

“Se acercaban con mentiras, que son policías de inteligencia, se acercan a las personas y las intimidaban”, detalló Egas.

Los agentes recuperaron 10 celulares de alta gama, una laptop, una tablet, un tensiómetro y un estetoscopio; estos dos últimos eran implementos médicos de uno de los universitarios. Pero los sospechosos no solo robaron a los jóvenes en Samborondón.

Además, las autoridades confirmaron que el vehículo utilizado por los delincuentes era alquilado en Quito y que los implicados habrían cometido asaltos similares en Santo Domingo, Quevedo, Samborondón y Guayaquil.

De los cuatro detenidos, tres registran antecedentes penales por robo, asociación ilícita, intimidación y tenencia de drogas.

Sin embargo, esta no sería la única banda que opera en Samborondón. Estudiantes y trabajadores de ese cantón aseguran que los asaltos en los paraderos de buses también se han vuelto frecuentes.

Frente a esta situación, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los robos y anunció que ejecutará controles aleatorios en la zona.