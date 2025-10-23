Se hacían pasar por policías y asaltaban a jóvenes en Samborondón

A cuatro personas se les acabó la suerte el miércoles 22 de octubre, luego de que la <u><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/trafico-armas-ecuador-esquema-legalizacion-EC10307605 target=_blank>Policía</a></u> las capturó pocas horas después de asaltar a un <b>grupo de jóvenes que salió de una universidad</b> ubicada en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/cuatro-locales-afectados-incendio-mercado-central-guayaquil-FD10316641 target=_blank></a> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/hombre-indigente-murio-arrollado-metrovia-centro-OD10313058 target=_blank></a> <b></b>