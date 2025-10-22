Guayaquil
22 oct 2025 , 10:52

Un hombre indigente murió arrollado por un bus de la Metrovía en el centro de Guayaquil

El conductor del articulado de la Metrovía huyó de la escena. Las cámaras del sector serán revisadas para determinar responsabilidades del siniestro.

   
Un hombre en condición de calle murió arrollado en las calles Pedro Moncayo y Ayacucho, centro de Guayaquil, cerca de la medianoche de este miércoles 22 de octubre.

Hugo Carrión, agente de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), explicó que el hombre fue impactado por un bus de la Metrovía cuando cruzaba por el carril exclusivo del transporte.

"Como tipología tenemos un atropello posterior al arrollamiento, como consecuencia de una persona fallecida. Las características parecen una persona indigente, ya que no presentan ningún tipo de documentación", comentó.

El perito de la OIAT señaló que el sector no cuenta con suficiente iluminación y que eso pudo contribuir a que el conductor del articulado no se percate a tiempo del cruce de la víctima por el carril exclusivo.

"Por parte del conductor de la Metrovía, él no se encontraba aquí en el lugar del accidente, sólo encontramos el articulado. En este caso, el vehículo va a ser trasladado al centro de retención vehicular", dijo Carrión.

En las próximas horas los agentes revisarán las grabaciones de las cámaras de vigilancia del sector para tratar de establecer las responsabilidades del siniestro.

El cadáver fue levantado por personal de Criminalística de la CTE y trasladado a la morgue alrededor de las 02:00.

