Héctor tiene 15 años y camina alerta, está a once, como se dice en la costa ecuatoriana. En su pecho tiene tatuado un fusil y sus brazos y manos tienen otros tatuajes relacionados con la muerte .

Los dos adolescentes de esta historia no se conocen, pero comparten la misma realidad. Ambos abandonaron el colegio, no van a sus casas y viven en las calles . Tras cámaras confirman que fueron reclutados por la mafia .

Nada conoce sobre los programas del Estado para menores reclutados por la mafia. En Durán no hay casas de acogida para aquellos que pudieran desear salir de las organizaciones delictivas.

"No, aquí no hay", dice Héctor, y explica que si alguien quiere salir de esta vida debe escapar hacía otro lugar, lejos donde no sepan nada de ellos.

Según el MIES hay 86 casas de acogida con 2 087 menores víctimas de trata, abandono o violencia sexual. Pero para que un menor se beneficie debe ser ordenado por el sistema judicial, luego de un largo proceso.

Héctor y Gabriel han estado dos veces en el Centro de Adolescentes Infractores al que ellos llaman correccional. Para Xavier la primera vez fue hace dos años cuando tenía 13. Estuvo tras las rejas por robar un celular, y lo que ahí vio, lo marcó.