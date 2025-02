Es una mañana nublada de febrero. En medio de los cerros, junto al canal de la muerte y en el corazón de las invasiones del noroeste de Guayaquil, está un adolescente de 17 años.

Pide no revelar su nombre, no por temor a ser identificado por las mafias, no quiere que su padre lo reconozca. Tiene la mirada perdida y ampollas en los dedos por el consumo de drogas. Lleva 14 horas sin consumir heroína.

Está nervioso. Presiona sus manos mientras cuenta que tenía 12 años cuando él y sus hermanos de 11 y 15 fueron explotados laboralmente. Su progenitor los arrojó a las calles.