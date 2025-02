Como si fuera un trabajo formal, debía cumplir horarios y tenía asignaciones específicas ; "empezaba a trabajar de lunes a viernes, yo vendía 200, de 8 a 11 de la mañana y de ese porcentaje me daban el 5 % que eran USD 20, y así hasta las 11 de la noche vendía 200 más. Estaba ganando entre USD 50 y USD 60".

Él dejó el colegio para ingresar a la mafia y lo mismo hicieron otros compañeros , al punto que las aulas de clases de ciertos colegios lucen vacías. "Me fugaba del colegio, dejé los estudios a un lado. le decía a mi mamá que me iba a estudiar (...) e iba al trabajo, al trabajo supuestamente".

¿Por qué ocurre esto? Según él porque no van a prisión o no están mucho tiempo detenidos debido a que no son adultos. "Nosotros somos los que ejecutamos el plan que ellos piensan, nosotros vamos a poner la dinamita, las bombas, a matar si es que nos toca matar, secuestrar si es que nos toca secuestrar, porque es la orden que viene".

Según una fuente policial, los menores pueden generar hasta USD 4 000 al mes por actos criminales. "Si cobran USD 5 mil por recompensa, de esos USD 5 mil, son USD 1 000 para cada uno". Añade que contrario a eso, el sicariato es menos rentable para ellos porque solo les pagan entre USD 100 o USD 200.

A él siempre le gustó leer y se aferra a los libros. Ahora permanece en este cuarto, lejos de su entorno familiar, académico y social. No quiere morir, ni ir de nuevo a la cárcel por lo que ha decidido quedarse aquí porque no encuentra otra forma de superar su adicción a las drogas y al dinero fácil.