"Los padres por vergüenza no habían hecho público este caso. Se habían guardado silencio porque realmente aquí se estigmatiza mucho este estos hechos", relató. Agregó que ayer 5 de marzo se acercaría a Fiscalía para denunciar también este suceso.

El caso de una violación que fue cometido durante un viaje de padres de familia y estudiantes de tercero de bachillerato, de un colegio particular de Guayaquil, en Punta Cana, República Dominicana, ha conmocionado a Ecuador .

Las autoridades del país caribeño realizaron las diligencias, recopilaron los videos de las cámaras de seguridad del hotel y enviaron a Ecuador órdenes de detención contra los sospechosos y de toma de muestras de ADN , pero según Rosero, no se cumplieron

En una entrevista con Televistazo en la Comunidad, Rosero acusó que el Colegio Internacional SEK, donde estudian la víctima y los agresores no tomó las medidas correspondientes del caso, manteniéndoles en el mismo curso durante los primeros días tras el viaje. Pide que el Ministerio de Educación investigue el accionar del plantel.

Sin embargo, el colegio particular emitió un comunicado en el que señaló que no organizó el viaje y que tras conocer el caso, activó los protocolos pertinentes con la misma Cartera de Estado, como hacer que los menores de edad no mantuvieran contacto entre sí.