La camioneta en la que fue asesinado Fernando Villavicencio fue incautada

Este miércoles 24 de septiembre se realizaron los primeros allanamientos derivados de la versión del expolicía que confesó haber trabajado para José Serrano y vigilado a Fernando Villavicencio previo a su asesinato, según él, por orden del exministro del correísmo.

Cuatro inmuebles fueron intervenidos por la Policía y Fiscalía, entre ellos la sede de la Unidad de Investigación Antidelincuencial (UIAD), según consta en la autorización emitida por la jueza Luz María Ortíz.

Allí incautaron la camioneta en la que se trasladaba el candidato el día de su asesinato, el 9 de agosto de 2023.

