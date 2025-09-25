Seguridad
La camioneta en la que fue asesinado Fernando Villavicencio fue incautada

La sede de la Unidad de Investigación Antidelincuencial (UIAD) fue allanada. Esto, tras la versión del expolicía de inteligencia que asegura haber trabajado para José Serrano.

   
Este miércoles 24 de septiembre se realizaron los primeros allanamientos derivados de la versión del expolicía que confesó haber trabajado para José Serrano y vigilado a Fernando Villavicencio previo a su asesinato, según él, por orden del exministro del correísmo.

Cuatro inmuebles fueron intervenidos por la Policía y Fiscalía, entre ellos la sede de la Unidad de Investigación Antidelincuencial (UIAD), según consta en la autorización emitida por la jueza Luz María Ortíz.

Allí incautaron la camioneta en la que se trasladaba el candidato el día de su asesinato, el 9 de agosto de 2023.

Allanamientos a policías

También allanaron la vivienda de uno de los oficiales de esa unidad que, según la versión del expolicía, le vendía los dispositivos de rastreo GPS.

Los otros dos allanamientos fueron en el domicilio y la empresa de seguridad del teniente coronel en servicio pasivo, Santiago Nieto, quien fue señalado en la versión de haber entregado el itinerario del candidato y recibido un GPS para colocarlo en uno de los vehículos de su caravana.

A los dos allanados se les incautaron sus celulares, equipos de almacenamiento, documentos y otros dispositivos que serán periciados dentro de la instrucción fiscal.

Mientras se desarrollan estas diligencias, la jueza analiza el pedido de Fiscalía que busca que a José Serrano y Xavier Jordán se les ordene prisión preventiva.

