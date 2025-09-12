Seguridad
12 sep 2025 , 17:50

Testigo asegura que Colón Pico colaboró en el asesinato de Fernando Villavicencio

Se trata de Lenin Vimos, quien en una versión dijo conocer a posibles autores materiales del crimen de Villavicencio.

   
  • Testigo asegura que Colón Pico colaboró en el asesinato de Fernando Villavicencio
    23 de abril del 2024. Momento en el que Colón Pico es trasladado hacia la cárcel La Roca, en Guayaquil.( Bloque de Defensa )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La Fiscalía publicó parte del expediente del caso Magnicidio FV, donde se investiga a los posibles autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, periodista, político y candidato presidencial en las elecciones anticipadas 2023.

El cuerpo 34 recoge el testimonio de Lenin Javier Vimos Vimos, quien tiene una sentencia en el caso Plaga por comprar jueces para liberar peligrosos criminales.

LEA: Caso Magnicidio FV: expolicía delata espionaje de José Serrano

Vimos relata que una persona privada de la libertad le contó que Jorge Robinson Chonillo Mendoza "puso las armas para Don Villa".

Chonillo es descrito como integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación, conocido con el alias Negro Yorkis, oriundo de Santa Ana, Manabí. El sujeto ya no se encuentra con vida, pues fue asesinado a tiros.

LEA: Caso Magnicidio FV: expolicía se reunió con hermano de Petro para asilo de Daniel Salcedo

Retomando el hilo de la versión de Vimos, este asegura que Chonillo prestó las armas a Colón Pico, quien a su vez tenía visitas con Laura Castillo y Alexandra Chimbo, quienes ahora están sentenciadas por el crimen de Villavicencio.

Para rematar, Vimos dijo que "el mismo Colón Pico, en una reunión de amistad en un hotel de la ciudad de Riobamba, me contó sobre cómo fue realizado el asesinato de Fernando Villavicencio, indicándome que en realidad son ellos los culpables de este acto (...)".

Vimos agregó que cuando estuvo en la Cárcel 4 de Quito conoció a Víctor Alfonso Flores, uno de los sentenciados en el caso Villavicencio, quien le dijo que tenían que abatir al candidato presidencial y a la fiscal Diana Salazar por un USD 1 millón en total. Y este le habría señalado que en la logística de esto se encontraban Carlos Angulo, alias Invisible, Colón Pico y Elvis Conde, alias Maduro.

LEA: Caso Magnicidio FV: expolicía reveló entrega de armas a Los Choneros por orden de Serrano

Temas
Asesinato Fernando Villavicencio
Caso Magnicidio FV
Colón Pico
Fabricio Colón Pico
Lenín Vimos
Quito
Noticias
Recomendadas