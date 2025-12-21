Seguridad
21 dic 2025 , 19:25

Una cabeza humana fue abandonada en las inmediaciones de la cárcel de Machala

Según testigos y reportes policiales preliminares, dos sujetos que se movilizaban a pie llegaron hasta el sitio y arrojaron una funda plástica de color negro.

   
  • Una cabeza humana fue abandonada en las inmediaciones de la cárcel de Machala
    Imagen de policías y ciudadanos reunidos tras hallar una cabeza humana en las inmediaciones de la cárcel de Machala.( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La tarde de este domingo 21 de diciembre, la conmoción se apoderó de los moradores del centro de Machala tras el hallazgo de una cabeza humana abandonada a escasos metros del centro carcelario de la ciudad.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Juan Montalvo y San Martín. Según testigos y reportes policiales preliminares, dos sujetos que se movilizaban a pie llegaron hasta el sitio y arrojaron una funda plástica de color negro.

Le puede interesar: Alerta en Quito: falsas ofertas de empleo terminan en secuestros

Junto al envoltorio, los individuos dejaron varios panfletos antes de retirarse rápidamente del lugar, presuntamente para abordar un vehículo que los esperaba más adelante.

Ciudadanos que transitaban por la zona, al notar el contenido de la funda, alertaron de inmediato al ECU 911. Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena minutos después para realizar el levantamiento de los indicios.

Lea también: Madrugada de terror en Esmeraldas: Seis autos fueron incendiados en cinco sectores

Junto a los restos humanos, se encontraron panfletos con amenazas dirigidas explícitamente a las autoridades penitenciarias y a la Policía Nacional.

Este suceso se suma a la grave crisis de seguridad que atraviesa la cárcel de Machala, donde apenas hace dos semanas se reportó el asesinato de 13 reos, y en noviembre una masacre que dejó más de 30 fallecidos.

Estudiante de colegio fue asesinado

La tarde del viernes 19 de diciembre se produjo otro impactante crimen. Un estudiante de colegio de 18 años fue asesinado tras ser atacado a disparos minutos después de salir de su jornada educativa en el colegio República del Perú.

El hecho ocurrió en el sector Florida 4. Según testimonios de moradores de la zona, el joven caminaba por un callejón hacia su domicilio cuando fue interceptado por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en tres ocasiones.

El joven fue trasladado de urgencia a una casa de salud con heridas graves, pero los galenos confirmaron su deceso poco después. Se trata del segundo estudiante acribillado en Machala en lo que va del mes de diciembre.

Para la Policía Nacional se trató de un hecho sorprendente, pues el estudiante no registraba antecedentes penales. Presumen que se trató de una confusión.

Temas
Restos humanos
SNAI
Cárcel de Machala
descuartizado
Ecuador
Machala
Noticias
Recomendadas