Una cabeza humana fue abandonada en las inmediaciones de la cárcel de Machala

La tarde de este domingo 21 de diciembre, la conmoción se apoderó de los moradores del centro de Machala tras el hallazgo de una cabeza humana abandonada a escasos metros del centro carcelario de la ciudad.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Juan Montalvo y San Martín. Según testigos y reportes policiales preliminares, dos sujetos que se movilizaban a pie llegaron hasta el sitio y arrojaron una funda plástica de color negro.

Junto al envoltorio, los individuos dejaron varios panfletos antes de retirarse rápidamente del lugar, presuntamente para abordar un vehículo que los esperaba más adelante.

Ciudadanos que transitaban por la zona, al notar el contenido de la funda, alertaron de inmediato al ECU 911. Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena minutos después para realizar el levantamiento de los indicios.

Junto a los restos humanos, se encontraron panfletos con amenazas dirigidas explícitamente a las autoridades penitenciarias y a la Policía Nacional.

Este suceso se suma a la grave crisis de seguridad que atraviesa la cárcel de Machala, donde apenas hace dos semanas se reportó el asesinato de 13 reos, y en noviembre una masacre que dejó más de 30 fallecidos.