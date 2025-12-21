Una cabeza humana fue abandonada en las inmediaciones de la cárcel de Machala

La tarde de este domingo 21 de diciembre, <b>la conmoción se apoderó de los moradores del centro de Machala</b> tras el hallazgo de una <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/restos-humanos-abandonados-calles-machala-KL10394961 target=_blank>cabeza humana abandonada</a></b> a escasos metros del centro carcelario de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/falsas-ofertas-empleo-modalidad-secuestro-ecuador-GN10591236 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/madrugada-terror-esmeraldas-incendio-vehiculos-CN10590354 target=_blank><b></b></a>