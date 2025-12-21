Seguridad
Alerta en Quito: falsas ofertas de empleo terminan en secuestros

La Policía alerta que delincuentes utilizan falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales para captar víctimas, escopolaminarlas y exigir dinero a cambio de su liberación.

   
Las modalidades de secuestro extorsivo en Ecuador se han reinventado y ahora utilizan falsas ofertas de trabajo difundidas en redes sociales para captar víctimas, especialmente en Quito.

La Policía Nacional advirtió sobre esta nueva forma de operar, en la que los delincuentes simulan vacantes laborales —principalmente en hospitales— para atraer a personas interesadas, escopolaminarlas, retenerlas y luego exigir dinero a sus familiares a cambio de su liberación.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Quito. Una joven acudió junto a su padre a concretar una supuesta oferta laboral en el hospital Carlos Andrade Marín. En el lugar fue escopolaminada y retenida por los delincuentes, quienes posteriormente contactaron a sus familiares para exigir un pago de 4 000 dólares.

Según informó Galo Muñoz, jefe de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), la familia no accedió al pago y alertó al ECU 911, lo que permitió a la Policía ejecutar un operativo, capturar al secuestrador e identificar, hasta el momento, a otras cinco posibles víctimas relacionadas con esta modalidad.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. Hasta la penúltima semana de noviembre, en el país se registraron 1 822 casos de secuestro, de los cuales 1 172 corresponden a secuestro extorsivo, es decir, el 64 % del total.

Aunque la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (Unase) reporta un descenso general de este delito, Quito se mantiene como la tercera zona con más casos, después del área que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, y la provincia de Los Ríos.

La Policía reiteró el llamado a denunciar estos hechos, ya que —según sus registros— en lo que va del año ha logrado impedir el pago de 75,5 millones de dólares en extorsiones, gracias a la oportuna intervención de las autoridades.

Las autoridades recomiendan desconfiar de ofertas laborales informales, verificar la información por canales oficiales y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa.

