Alerta en Quito: falsas ofertas de empleo terminan en secuestros

Las modalidades de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/quito-inseguridad-robos-extorsiones-secuestros-constante-capital-CD10575575 target=_blank>secuestro extorsivo en Ecuador</a> se han reinventado y ahora utilizan <b>falsas ofertas de trabajo difundidas en redes sociales</b> para captar víctimas, especialmente en Quito. La Policía<b></b> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/taxi-secuestro-expres-centro-guayaquil-CA10546466 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b>