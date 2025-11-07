Seguridad
07 nov 2025 , 10:55

Las bandas criminales están empleando a más mujeres para cometer delitos, indica la Policía

Las autoridades advierten sobre la violencia interna en las organizaciones criminales.

   
La captura de estas tres mujeres que se hacían pasar como agentes de investigación de la Policía para interceptar, amenazar y robar las pertenencias de estudiantes de una universidad ubicada en Samborondón encendió las alertas de las autoridades, pues ese tipo de modalidad se ha vuelto recurrente en el cantón de Guayas.

Tras la detención de la banda, el 22 de octubre pasado, el coronel Javier Egas, jefe del Distrito Samborondón, indicó que las bandas emplean ahora a mujeres para delitos que habitualmente son ejecutados por hombres.

"Es un modus operandi que ocupan los delincuentes para distraer la atención de las personas y de la Policía", comentó Javier Egas, jefe del Distrito Samborondón.

Otro caso similar se viralizó el 17 de julio, cuando otras dos mujeres (una de ellas vestida como pediatra), junto con un cómplice, trataron de intimidar a una joven que paseaba a su perro por el sector del Tornero, también para sustraer sus pertenencias.

Pero esta modalidad no solo ha sido detectada en Samborondón, sino también en Durán. De acuerdo con cifras de la Policía, en lo que va del año 117 mujeres han sido detenidas y acusadas principalmente de robo, extorsión y microtráfico en ese cantón.

Incluso, el pasado 8 de septiembre salió a la luz la captura de Graciela R., conocida con el alias de Calcibón, reclutadora de niños y adolescentes para la venta de drogas.

A la mujer se la conocía con el alias de Calcibón.

“Ha sido capturada varias veces, varias veces. Nos damos cuenta de cómo la gente no le importa muchas situaciones y arriesgan la vida de nuestros menores. Este sistema de reclutamiento no lo vamos a permitir. Será puesta inmediatamente otra vez a órdenes de Fiscalía”, señaló Santiago Gavilanes, jefe subrogante del Distrito Durán.

En Durán, los agentes también han detectado que las mujeres ocupan posiciones estratégicas dentro de las bandas delictivas, dedicándose al acopio de armas y a la distribución de drogas. Pero esos cambios los conocen los grupos rivales, y eso ha provocado que del 1 de enero al 23 de octubre se registren 47 asesinatos de mujeres por la disputa de territorio, frente a los 23 casos del 2024.

“Existen en la mayoría de los casos vinculaciones directas con organizaciones criminales. Estas organizaciones operan lamentablemente bajo la violencia y la amenaza, inclusive dentro de ellos mismos”, comentó Hugo Villavicencio, jefe del Distrito de Durán.

Guayaquil no ha sido la excepción. Aquí, cinco mujeres sospechosas de extorsión fueron detenidas durante los operativos Apolo 28 y Apolo 29, ejecutados el mes pasado en los distritos Pascuales, Nueva Prosperina y Sur.

