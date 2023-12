Guayaquil: la banda del carro negro que opera en el norte usa un vehículo robado

En los últimos días, en redes sociales, han circulado videos de la denominada ‘Banda del carro negro’. Cuyos ocupantes violentamente han cometido atracos, causando miedo en zonas del norte de Guayaquil, como: Juan Montalvo, Alborada, Guayacanes, Sauces, Simón Bolívar y Urdesa.

Pues, además de amedrentar y asaltar a sus víctimas, han cometido secuestros.

Los testigos de los hechos relatan que los delincuentes apuntan con armas a las personas y los hacen subirse a la fuerza al vehículo. Agregaron que en la noche varios sectores se han vuelto más peligrosos.

Televistazo en la Comunidad habló con la propietaria del vehículo usado por la banda, y contó que se lo robaron hace dos semanas en Urdesa.

"El robo fue el sábado, 9 de diciembre, a lo que yo salía de mi lugar de trabajo y ya no encontré mi vehículo que estaba al lado de un UPC, pues me acerque y me llevaron a la Fiscalía", relató el proceso la dueña del vehículo.

También se lamentó por los crímenes que se están cometiendo con su carro, pues secuestran, amenazan y roban usando el vehículo como medio de transporte

Sin embargo, el proceso para bloquear el carro se ha vuelto un laberinto burocrático, con documentos extraviados en la Fiscalía.

"Ya han pasado dos semanas y aún no se ha hecho nada. Mis documentos se perdieron en la Fiscalía, nadie sabe nada y todos se lavan las manos", se quejó por el lento proceso para bloquear el vehículo.

Ayer en la tarde, la Policía, en rueda de prensa, informó que dieron con uno de los vehículos que fue robado en la zona de Urdesa.

"En el sector del Fortín, del distrito Nueva Prosperina, en un lugar de difícil acceso con terrenos y viviendas abandonadas, ya tenemos en nuestro poder el vehículo", relató el jefe zonal de la Policía Judicial, Francisco Hernández.

Según las autoridades, en este caso en particular se trata de cuatro sujetos que son parte de una banda organizada que se dedica al robo a mano armada y secuestro extorsivo. Y siguen investigando para dar con su paradero.